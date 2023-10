Giornata Mondiale della Salute: gli esperti di "Percorsi Umani" in piazza a Marsala

06/10/2023 20:00:00

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale gli specialisti di "Percorsi Umani" scendono in piazza a Marsala, domenica 8 Ottobre in piazza della Repubblica, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Gli organizzatori incontreranno i cittadini per promuovere e far conoscere da vicino una nuova cultura della salute emotiva, quella positiva che rende liberi da ogni pregiudizio e spinge ogni giorno a cercare la migliore versione emotiva di se stessi.

In un momento in cui la salute emotiva e’ diventata priorità globale, il team di Percorsi Umani ne mette in evidenza l'importanza alla nostra comunità. Percorsi umani, creato e coordinato da Laura Caimi, è un ecosistema di cura polispecialistico per la salute emotiva che unisce cuore e scienza.