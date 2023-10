Consorzi di Bonifica, approvato il testo della riforma. Si riducono a 4

12/10/2023 19:30:00

La III Commissione dell'Assemblea Regionale "Attività Produttive" ha esitato il testo definitivo del disegno di legge di riforma dei Consorzi irrigui, che dopo il passaggio in commissione Bilancio andrà in discussione a Sala d'Ercole. La principale novità è la riduzione del numero dei Consorzi da 13 a 4, cui si accompagna la previsione di transito di tutto il personale attualmente in servizio.

Il Presidente della Commissione Gaspare Vitrano ha sottolineato come "questa riforma, attesa da tantissimi anni, renderà il sistema consortile più snello, con una migliore organizzazione operativa ed una migliore distribuzione delle risorse. Un sistema che sarà in grado di rispondere al meglio alle necessità del comparto agricolo, sempre più in crisi per il cambiamento climatico e proprio per questo sempre più bisognoso di un supporto efficace nel settore strategico delle risorse irrigue."

******

Catania (Fdi): "Passo concreto verso riordino" - Da undici a quattro Consorzi in tutta la Sicilia e la presenza degli agricoltori all’interno del Consiglio d’Amministrazione. Sono queste alcune delle novità contenute nel disegno di legge per la riforma dei Consorzi di bonifica in Sicilia che oggi è stato approvato in Commissione attività produttive dell’Ars. «L’ok dato in Commissione è un ulteriore passo concreto verso il riordino dei Consorzi del quale si parla da decenni – spiegano gli onorevoli Giuseppe Catania e Nicolò Catania (FdI), componenti della Commissione – il nuovo assetto che vogliamo dare ai Consorzi guarda all’economia di scala e a una maggiore efficienza delle strutture anche in termini di investimenti». I due deputati regionali di Fratelli d’Italia hanno, altresì, chiarito ulteriori particolari del testo approvato oggi in Commissione: «Con la nuova riforma gli agricoltori pagheranno soltanto la quota di consumo e non più quella fissa – spiegano – ed è pure previsto un ufficio interconsortile che si occuperà di programmazione sui territori ma anche procedure celeri per la liquidazione dei vecchi Consorzi». Ora il ddl approda in Commissione Bilancio e poi in aula per il voto finale.

******

Figuccia, un grande passo avanti per la nostra agricoltura - Esitato in terza commissione “Attività produttive” il testo, pronto per essere trattato in commissione bilancio e definitivamente approvato in aula, nei prossimi giorni, del disegno di legge di riforma dei consorzi irrigui.

Esprimo soddisfazione per l’approvazione del testo in commissione ritenendola una riforma importante attesa dall’agricoltura ormai da numerosi anni, che riordina in modo puntuale e necessario i consorzi al fine di migliorare ed efficientare al meglio i servizi irrigui. Da oggi gli agricoltori potranno beneficiare di tutti quei servizi che, spesso negli scorsi anni, erano stati carenti, penalizzando loro lo svolgimento delle proprie attività produttive.

Adesso ci occuperemo anche della tutela dei dipendenti e del tema delle giornate lavorative considerato che questo personale svolge un ruolo importante a tutela del mondo agricolo siciliano.