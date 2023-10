Giornate FAI d'Autunno, Festival e concerti. Gli eventi del weekend in provincia

14/10/2023 06:00:00

Cosa succede in provincia di Trapani il prossimo fine settimana?

Se siete curiosi di scoprirlo, continuate a leggere. Dalle Giornate FAI d'Autunno al festival letterario "Contaminazioni", ci sono molti motivi per non annoiarsi.

TRAPANI - Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Il Cimitero monumentale di Trapani sorge al di fuori delle storiche mura cittadine, all'interno del Quartiere Cappuccinelli, che prende il nome dalla storica presenza dei frati Cappuccini. Istituito in applicazione alla legge borbonica del 1819 che vietava la sepoltura dei cadaveri nelle chiese, fu completato alla fine del 1838. Nel corso del tempo, al nucleo originario monumentale si sono aggiunte altre aree e il cimitero si è espanso verso la zona settentrionale della città. In esclusiva per le Giornate FAI si potranno visitare alcune cappelle e la chiesa del camposanto, normalmente chiuse al pubblico. Qui maggiori informazioni

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Prosegue la decima edizione di "Contaminazioni", il festival letterario di Castellammare del Golfo in programma fino al 15 ottobre. Sabato 14 ottobre alle 18.00, al teatro Apollo-Guadagno, presentazione del romanzo "Un morso all'improvviso" di Michele Cecchini. Domenica 15 ottobre, alle 18.00, sempre al teatro Apollo-Guadagno, il festival si conclude con un ospite ormai fisso, l'americanista Luca Briasco, che parla de "Il re di tutti", biografia dedicata al maestro dell’horror americano Stephen KIng.

CASTELVETRANO - È dedicata a Peppino Impastato la seconda edizione del "Palmosa Fest", festival di arte e letteratura che prevede undici incontri con autori, poeti e scrittori. Tutti gli appuntamenti, due per ogni mese, si svolgono di sabato alle 18.00 all'ex convento dei Minimi. Questo sabato 14 ottobre appuntamento con Francesca Maccani e il suo "Le Donne dell'Acquasanta".

ALCAMO - “Io non rischio” è il titolo della campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di Protezione Civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni che si rivolge a tutti con messaggi chiari, per trasformare la consapevolezza in azione.

Due le Giornate nazionali, 14 e 15 ottobre, dedicate alla campagna per ridurre gli effetti dei rischi naturali e conoscere le buone pratiche, le azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

In particolare Ad Alcamo, domenica 15 Ottobre, in Piazza Ciullo, dalle 9:00 alle 18:00 i volontari di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Alcamo incontreranno i cittadini per divulgare la cultura della prevenzione, attraverso cui ciascuno può fare la differenza riguardante la sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Sempre ad Alcamo, dal 13 al 15 ottobre presso la Cittadella dei Giovani si svolge la fiera Expocasa. E’ previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli con l'animazione del Baby Park e i gonfiabili a cura di Frappè Animazione.

MARSALA - E’ stata inaugurata venerdì, presso l’ex Chiesa Sant’Antonio Abate, la mostra artigianale di Marsala Creativa, che resterà aperta anche sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

MARSALA - Continuano gli appuntamenti con la seconda parte della ventitreesima Stagione Concertistica dell'Accademia L. Van Beethoven diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero al Teatro Sollima di Marsala. Domenica 15 ottobre, alle ore 18.00, in concerto il trio Musica Vagabonda (Sabrina Gasparini, voce e conduzione, Gen Llukaci, violino, e Athos Bassissi fisarmonica). Sono disponibili biglietti per i singoli concerti o abbonamenti alla stagione. Info al numero 320 6905330.

DATTILO - Fino a domenica 15 ottobre prosegue il programma del Dattilo Cibus Fest: cibo, spettacoli e intrattenimento. Un talk show sabato 14, alle ore 18, sul tema “Sicilia Terra e Gusto: un Viaggio tra Sapori e Tradizioni". Domenica 15 ottobre alle ore 21 nella piazza Primo Maggio a Dattilo, inoltre, nell'ambito del Dattilo Cibus Fest, si terrà il PREMIO 91027CITTA' DI PACECO, il conferimento dei riconoscimenti a delle personalità del territorio che si sono distinte per la loro professione e/​o attività nel sociale.