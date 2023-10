I fatti del 18 Ottobre 2023: strage in ospedale, il conflitto si allarga, Biden in Israele 

18/10/2023 06:46:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 18 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• L’ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City è esploso. I morti sarebbero almeno 500. Hamas dà la colpa a Israele e parla di bombe lanciate dall’aviazione di Tel Aviv. Israele dà la colpa a Hamas e pubblica un video nel quale si vedrebbe un razzo partire dalla Striscia e finire sull’ospedale

• Scontri in Cisgiordania, manifestazioni in Libano, Libia, Iran, Turchia e Giordania preoccupano l’occidente. Il capo Hamas Haniyeh, dal Qatar, invoca la rivolta

• Oggi Biden è in Israele per incontrare Netanyahu. Abu Mazen, Abdullah II e al-Sisi hanno annullato il loro incontro





• Ieri Xi Jinping ha incontrato Orbán. Oggi vedrà Putin

• Abdesalem Lassoued, l’attentatore tunisino che lunedì sera ha ucciso due tifosi svedesi a Bruxelles, è stato ucciso. Nel 2011 era sbarcato a Lampedusa

• Arrestati a Milano due presunti lupi solitari di origine egiziana



• Kiev ha usato i missili Atacms forniti dagli Usa per distruggere due basi russe a Lugansk e Berdyansk

• Il documento programmatico di bilancio è stato inviato a Bruxelles dal governo italiano. Tornerà in aula dopo i verdetti delle prime agenzie di rating

• Da oggi si può divorziare con un solo atto. Lo ha deciso la Cassazione. Si risparmieranno soldi e tempo

• Sgarbi vuole sapere che fine hanno fatto quattro delle opere della collezione Agnelli. Vuole essere sicuro che si trovino ancora in Italia

• Neanche il deputato dell’Ohio Jim Jordan sarà il nuovo speaker della Camera. Non ha ottenuto il quorum

• L’ex Ilva rischia di restare senza gas. Non ha più soldi per pagare i fornitori

• Nicolò Fagioli ha patteggiato ed è stato squalificato per 7 mesi. Per guarire dalla ludopatia si dovrà sottoporre a un piano terapeutico e a un ciclo di almeno dieci incontri pubblici

• Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno chiesto la revisione del processo per la strage di Erba. Dicono di avere nuove prove

• L’Iran ha condannato a un anno l’avvocato di Mahsa Amini per «propaganda» contro lo Stato

• Il bengalese che picchiava la moglie è stato assolto. Non più per un fatto culturale ma perché «difetta del requisito dell’abitualità»

• Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan Paolo, il neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, sono tra le 27 persone arrestate nell’ambito di un’indagine sulle attività del clan di Secondigliano

• Greta Thunberg s’è fatta arrestare a Londra. Impediva il passaggio all’Energy Intelligence Forum

• A Wembley l’Inghilterra ha battuto l’Italia per 3 reti a 1. Ora gli azzurri di Spalletti, per guadagnarsi un posto agli Europei, dovranno battere la Macedonia del Nord e fare almeno un punto con l’Ucraina

Titoli

Corriere della Sera: Strage all’ospedale di Gaza

la Repubblica: La strage che riaccende l’odio

La Stampa: Strage all’ospedale di Gaza

Il Sole 24 Ore: Pa, ecco tutti / gli aumenti / nella busta / paga di Natale

Avvenire: Strage in ospedale

Il Messaggero: Ucciso il killer di Bruxelles / Era sbarcato a Lampedusa

Il Giornale: L’abbiamo in casa

Leggo: Bombe sull’ospedale, strage a Gaza

Qn: Dall’Italia al Belgio, i rifugi del terrorista

Il Fatto: La mattanza di Gaza: / 500 morti in ospedale

Libero: Il terrorista sul barcone

La Verità: Il boia di Bruxelles è arrivato / a Lampedusa con un barcone

Il Mattino: Il killer sbarcato a Lampedusa

il Quotidiano del Sud: Il passo in più che serve alla manovra

il manifesto: Senza pietà

Domani: Israele, la difficile missione di Biden / A Gaza colpito un ospedale: è strage