Isole minori, i collegamenti marittimi affidati a Sns

21/10/2023 13:00:00

Individuata la soluzione per garantire i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia per i prossimi anni. Il governo Schifani ha infatti dato il via libera alla proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Sulla base di un accordo già raggiunto con il ministero dei Trasporti, visto che le procedure per i nuovi contratti sono andate più volte deserte, sarà la compagnia di navigazione Sns, che effettua già le corse per conto dello Stato, a effettuare anche i collegamenti attualmente garantiti dalla Regione, che comunque continuerà a finanziarli.

Il dipartimento regionale dei Trasporti potrà usufruire dell’estensione della concessione dei servizi di trasporto passeggeri e merci attualmente effettuati nell’ambito della convenzione nazionale in scadenza nel 2028.

Il costo integrativo dei nuovi servizi, relativo a quattro lotti (Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica), è stato quantificato in 14 milioni di euro all’anno. Somme che saranno a carico della Regione Siciliana. Una soluzione resa possibile grazie all’applicazione del cd “quinto d’obbligo” sull’ammontare dell’intera commessa nazionale, che vale 660 milioni di euro, e sulla quale c’è già anche la disponibilità della compagnia di navigazione Sns, società consortile concessionaria del contratto ministeriale. Il percorso alternativo individuato per dodici mesi (rinnovabile) non precluderà la possibilità per la Regione di indire nuove procedure di gara.

L’Amministrazione comunale di Favignana – Isole Egadi esprime apprezzamento per la ripresa dei collegamenti marittimi integrativi annunciata dal governo regionale. Sulla base di un accordo raggiunto con il Ministero dei Trasporti, sarà la compagnia di navigazione Sns, che effettua già le corse per conto dello Stato, a gestire anche i collegamenti attualmente garantiti dalla Regione, che comunque continuerà a finanziarli. “L’iniziativa unitaria di tutti i sindaci delle isole minori siciliane e la campagna che abbiamo condotto per sensibilizzare l’opinione pubblica ha dato i suoi frutti”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Ora aspettiamo di vedere concretamente come si sblocca la situazione delle navi per i trasporti speciali. È importante che si superi ogni forma di precarietà e i collegamenti con le isole diventino realmente il fattore che assicura la continuità territoriale”.



“Dopo l’annuncio del governo regionale di voler ampliare la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i servizi integrativi a carico della Regione, accogliamo con grande sollievo la comunicazione di Caronte & Tourist Isole Minori di sospensione delle procedure di licenziamento per i 71 lavoratori e la ripresa dei collegamenti verso le isole”. Ad affermarlo sono i segretari generali regionali della Filt Cgil Alessandro Grasso, della Fit Cisl Dionisio Giordano ed il Commissario regionale Uiltrasporti Katia Di Cristina. “In queste settimane di continui incontri sindacali, abbiamo condiviso con la società l’esigenza di mantenere un confronto costante ma privo di esasperazioni, nonostante a rischio ci fossero 71 posti di lavoro”. E aggiungono” siamo sempre stati convinti che un tema così delicato qual è il diritto costituzionale a garantire la continuità territoriale verso le isole minori, non potesse restare inascoltato”. A più riprese abbiamo invitato il governo regionale a trovare una soluzione, nonostante le difficoltà traessero origine anche da fattori non direttamente attinenti la volontà dello stesso esecutivo”. “La conferma di oggi consentirà di riprendere la regolarità dei collegamenti verso le isole minori e di riattivare il confronto sindacale ordinario con l’auspicio di mettere quanto prima la parola fine alle incertezze di questi giorni e che ci sia la volontà di tutti di evitare per il futuro il ripetersi di tali criticità per la serenità delle popolazioni isolane e dei lavoratori del settore marittimo” concludono Grasso, Giordano e Di Cristina.



“L'affidamento dei collegamenti con le isole minori a Sns, non è che una soluzione tampone da parte della Regione per mettere una toppa ai gravi e frequenti disservizi registrati recentemente nei trasporti da e per le isole minori. In futuro, comunque si vigili di più e meglio sul rispetto degli accordi contrattuali. Solo così si potrà garantire un servizio migliore”. Lo afferma la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci. “Visto che l'affidamento è stato ridato alla Sns – afferma Roberta Schillaci - ci aspettiamo quantomeno una rigorosissima vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, cosa che, evidentemente, non c'è stata in passato, e che noi abbiamo denunciato a più riprese con i nostri atti parlamentari, nei quali abbiamo evidenziato le enormi carenze del servizio effettuato con mezzi vetusti, sporchi e non adatti al trasposto di persone con mobilità ridotta”. “Dalla Regione – conclude Schillaci – vorremmo sapere se si sia opposta al ricorso al TAR proposto dalla società Sns avverso le penali comminate dal Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e l'eventuale esito del giudizio”.