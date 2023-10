I fatti del 23 Ottobre: stallo in Medio Oriente, un milione di persone in trappola, Biden sente il Papa

23/10/2023 06:54:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 23 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il Medio Oriente è bloccato in un gigantesco stallo alla messicana. Da un lato Hamas, Hezbollah, Iran e milizie sciite, dall’altro Israele e Stati Uniti. Nessuno può permettersi di cedere di un millimetro, perché perderebbe la faccia, ma nessuno ha interesse a fare la prima mossa

• Quasi un milione di palestinesi, in fuga da Gaza, si sono ammassati sotto al valico di Rafah, al confine con l’Egitto, che però non li fa passare. «Siamo come topi, intrappolati sotto le bombe». Nella Striscia ci sarebbero oltre 4.100 morti, oltre 13 mila feriti





• Una squadra di militari israeliani ha tentato un’incursione nella Striscia, l’aviazione ha colpito una cellula di Hezbollah nel sud del Libano e una moschea a Jenin, in Cisgiordania, che – dicono – nascondeva l’imboccatura di un tunnel usato come deposito di armi

• Joe Biden ha sentito al telefono papa Francesco. Poi ha avuto una video-chiamata con Giorgia Meloni, Justin Trudeau, Rishi Sunak, Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

• Dopo l’affaire Giambruno, Giorgia Meloni è nera di rabbia. Sabato ha voluto andare lo stesso al Cairo, poi a Tel Aviv. Ma i cronisti hanno colto sul suo volto segni di stanchezza. Quando qualcuno ha osato accennare alla sua situazione sentimentale, la premier ha risposto piccata: «Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro, come sempre»

• Giorgia Meloni domenica ha saltato la festa del partito al teatro Brancaccio per il primo anno di governo. Aveva bisogno di riposare e stare con la figlia. «Scusate, sono anch’io un essere umano»

• Andrea Giambruno ha passato la giornata di sabato con la famiglia, all’Orio Center, il centro commerciale davanti all’aeroporto di Bergamo





• Il ministero dell’Economia vuole cedere il suo 64,2% di Mps e ha scelto Ubs e Jefferies come consulenti finanziari e Clifford Chance come consigliere legale

• La famiglia B. si è riunita per il battesimo del secondogenito di Luigi, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Poi ricevimento nella villa di Macherio. C’erano tutti, anche Marta Fascina. Mancava solo Pier Silvio

• Vincenzo De Luca ha dato alle stampe un libro dal titolo Nonostante il Pd ed è andato a presentarlo da Fazio

• Sabato un nubifragio si è abbattuto sulla Campania, Napoli e l’hinterland sono state messe in ginocchio. Allagamenti. Strade trasformate in torrenti. Smottamenti. A Casamicciola il sindaco ha chiuso le scuole

• A Bologna hanno paura che la Torre Garisenda possa crollare

• Si è votato in Alto Adige, la Svp per la prima volta è scesa sotto il 40%. Non potrà governare da sola. Ieri si è votato anche in Trentino, per le comunali a Foggia e le suppletive a Monza. I risultati arriveranno questa mattina

• L’Argentina va al ballottaggio. Il peronista Massa sfiderà l’ultradestra di Milei

• Meryl Streep, dopo 45 anni di matrimonio, quattro figli e cinque nipoti, ha deciso di lasciare il marito

• A San Siro la Juve ha battuto il Milan, i rossoneri non prendono punti, l’Inter li supera ed è prima in classifica. La Roma ha vinto con il Monza, Bologna Frosinone è finita 2 a 1, Salernitana Cagliari 2 a 2, Atalanta Genoa 2 a 0

• Verstappen ha trionfato anche nel Gp degli Stati Uniti a Austin: 15 successi in 18 gare, cinquantesima vittoria in carriera

• È morto Sergio Staino, vignettista, giornalista, creatore di Bobo. I funerali saranno celebrati martedì a palazzo Vecchio, Firenze. Aveva 83 anni

• Se n’è andato anche Bobby Charlton, calciatore inglese, uno dei più grandi di sempre, tutta la carriera nel Manchester United. Aveva 86 anni

Titoli

Corriere della Sera: Israele avverte l’Iran

la Repubblica: La minaccia dell’Iran

La Stampa: La minaccia di Teheran

Il Sole 24 Ore: Manovra. Nuove assunzioni, / il super sconto / vale fino al 13%

Il Messaggero: Gaza, la minaccia dell’Iran

Il Giornale: Tasse e multe, cambia tutto

Qn: Iran contro Israele: crisi fuori controllo

Il Fatto: Meloni sotto botta, FdI avvisa: / “Basta riguardi per Mediaset”

Libero: Fazio e Zaki, è tele-Gaza

La Verità: Mattarella salva il medico eroe / ma tace sui «dannati» del Covid

Il Mattino: L’Iran minaccia Israele

il Quotidiano del Sud: Sull’Italia i mercati aspettano / Ma l’anomalia va chiusa subito

Domani: Alta tensione tra Israele e Iran / Ecco i tunnel sotterranei di Hamas