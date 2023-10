Sanità, alla fine i manager sono stati prorogati fino a Gennaio

26/10/2023 20:02:00

Come si sapeva, Schifani ha deciso rinviare. E i manager della sanità siciliana sono stati prorogati fino a Gennaio 2024, con la speranza, per il presidente della Regione e la sua rissosa maggioranza, di trovare la quadratura del cerchio, dopo che in queste settimane ne abbiamo sentite di tutti i colori.

Questa la nota della Regione:

Proroga dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane fino al 31 gennaio 2024. Lo ha deciso il governo Schifani, su proposta dell'assessore alla Salute, Giovanna Volo, per garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti sino al completamento della procedura di selezione dei nuovi direttori sanitari e amministrativi. La proroga potrà avere una durata inferiore nel caso in cui le procedure di nomina vengano completate prima della scadenza.

La proposta è stata sottoposta alla giunta anche a seguito di un parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo, in risposta a una richiesta di chiarimento da parte dell'assessorato, in merito alla possibilità di incarichi da direttore ai soggetti in quiescenza.