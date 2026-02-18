Asp di Trapani cerca medici per incarichi di alta specializzazione
L’Asp di Trapani cerca medici, e lo fa attraverso l’indizione di avvisi per selezione interna.
Previsto il conferimento di incarichi di alta specializzazione alle dipendenze dell’Unità Operativa di Radiodiagnostica presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
Si tratta di “Studio radiologico multidisciplinare delle patologie muscolo scheletriche, in particolare in ambito articolare” e di “Studio radiologico multidisciplinare delle patologie toraciche acute e croniche”.
Come si svolgerà
Il Direttore della struttura di appartenenza, che in questo caso è il dottor Rino Urso, formulerà una proposta motivata di attribuzione dell'incarico al Direttore Generale, a seguito di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali. Si terrà conto non solo delle valutazioni del collegio tecnico, dell'area e disciplina o profilo di appartenenza, ma anche delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza sia all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende. L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario.
Traumatologia
Avviso anche per il conferimento di incarichi di alta specializzazione alle dipendenze dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Sant’Antonio Abate di Trapani.
Il profilo dovrà occuparsi di Chirurgia dell'arto superiore e protesica della spalla.
Il Direttore della struttura di appartenenza, dottor Carlo Sugameli, formulerà una proposta di attribuzione dell'incarico al Direttore Generale, a seguito sempre di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali. Si terrà conto non solo delle valutazioni del collegio tecnico, dell'area e disciplina o profilo di appartenenza, ma anche delle attitudini personali.
Anche in questo caso l’incarico sarà attribuito dal Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, sentito il Direttore Sanitario, Danilo Greco.
Cardiologia
Cercasi medici cardiologi presso l’Unità Operativa Complessa dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, diretta dal primario Giovanna Geraci. I profili richiesti dovranno occuparsi di: gestione del paziente con compenso cardiaco ad alto rischio; gestione delle emergenze/urgenze cardiologiche in condivisione con il Pronto Soccorso; ecocardiografia avanzata e periprocedurale; gestione del paziente cardio-nefro-metabolico; chiusura percutanea di auricola sinistra; holter ECG e screening aritmologico.
All’avviso emesso possono partecipare i dirigenti medici afferenti alle Unità Operative Complesse di Cardiologia aziendali che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio e abbiano superato la verifica del collegio tecnico.
Asp di Trapani cerca medici per incarichi di alta specializzazione
L’Asp di Trapani cerca medici, e lo fa attraverso l’indizione di avvisi per selezione interna.Previsto il conferimento di incarichi di alta specializzazione alle dipendenze dell’Unità Operativa di Radiodiagnostica presso...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Droga sequestrata a Mazara: decisivo il laboratorio dell’Asp Trapani
Dietro il recente sequestro di compresse contenenti sostanze stupefacenti effettuato dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo c’è anche il lavoro tecnico dell’ASP di Trapani.Gli accertamenti scientifici sulle sostanze...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste