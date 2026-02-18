Asp di Trapani cerca medici per incarichi di alta specializzazione 

18/02/2026 07:00:00

L’Asp di Trapani cerca medici, e lo fa attraverso l’indizione di avvisi per selezione interna.

Previsto il conferimento di incarichi di alta specializzazione alle dipendenze dell’Unità Operativa di Radiodiagnostica presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Si tratta di “Studio radiologico multidisciplinare delle patologie muscolo scheletriche, in particolare in ambito articolare” e di “Studio radiologico multidisciplinare delle patologie toraciche acute e croniche”.

Come si svolgerà

Il Direttore della struttura di appartenenza, che in questo caso è il dottor Rino Urso, formulerà una proposta motivata di attribuzione dell'incarico al Direttore Generale, a seguito di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali. Si terrà conto non solo delle valutazioni del collegio tecnico, dell'area e disciplina o profilo di appartenenza, ma anche delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza sia all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende. L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario.

Traumatologia

Avviso anche per il conferimento di incarichi di alta specializzazione alle dipendenze dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il profilo dovrà occuparsi di Chirurgia dell'arto superiore e protesica della spalla.

Il Direttore della struttura di appartenenza, dottor Carlo Sugameli, formulerà una proposta di attribuzione dell'incarico al Direttore Generale, a seguito sempre di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali. Si terrà conto non solo delle valutazioni del collegio tecnico, dell'area e disciplina o profilo di appartenenza, ma anche delle attitudini personali.

Anche in questo caso l’incarico sarà attribuito dal Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, sentito il Direttore Sanitario, Danilo Greco.

Cardiologia

Cercasi medici cardiologi presso l’Unità Operativa Complessa dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, diretta dal primario Giovanna Geraci. I profili richiesti dovranno occuparsi di: gestione del paziente con compenso cardiaco ad alto rischio; gestione delle emergenze/urgenze cardiologiche in condivisione con il Pronto Soccorso; ecocardiografia avanzata e periprocedurale; gestione del paziente cardio-nefro-metabolico; chiusura percutanea di auricola sinistra; holter ECG e screening aritmologico.

All’avviso emesso possono partecipare i dirigenti medici afferenti alle Unità Operative Complesse di Cardiologia aziendali che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio e abbiano superato la verifica del collegio tecnico.



