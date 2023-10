Calatafimi, il 12 novembre la gara podistica inclusiva "Tutti in pista"

26/10/2023 22:00:00

A Calatafimi "Tutti in pista", la gara podistica inclusiva aperta a tutte le categorie. Una corsa per condividere il piacere di stare insieme nell'ottica dell'inclusione, superando lo stigma e i pregiudizi legati alla malattia mentale e alla disabilità in generale.

L'iniziativa, in programma il 12 novembre prossimo a Calatafimi-Segesta, è degli operatori della Comunità Terapeutica Assistita "Sentiero per la Vita" con la collaborazione di alcune associazioni e il patrocinio del Comune.

Il raduno dei partecipanti alla gara amatoriale è previsto alle ore 8 presso il Centro sociale di contrada Sasi, gestito dall'associazione "Svago e Divertimento", dove saranno effettuate le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara e dei pettorali. Come da regolamento, la partenza sarà data alle ore 9 e saranno premiati i primi tre uomini classificati e le prime tre donne.

A seguire si svolgerà una "passeggiata inclusiva" aperta a tutti.

L'iniziativa non dimentica i più piccoli per i quali sono previste attività di animazione con i clown dell'associazione "Teniamoci per mano" e un'esibizione di aquiloni a cura del patron del Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo Ignazio Billera.

Collaborano all'organizzazione della manifestazione l'Associazione per il Dopo di Noi, l'A.S.C.D. Number One, l'A.S.D. Segesta e l'Associazione Nazionale Volontariato Giovanile Onlus. Informazioni e iscrizioni (entro il 9 novembre) alla mail: tuttiinpista.sentiero@gmail. com