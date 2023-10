I fatti del 27 Ottobre: Ue tra Israele e Ucraina, prove di invasione a Gaza, jet americani in Siria

27/10/2023 06:51:00

Ecco i principali fatti di oggi, 27 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il consiglio Ue ci ha messo cinque ore per trovare un accordo sul messaggio da inviare ad Israele. Non chiede il cessate il fuoco ma l’apertura dei valichi e pause umanitarie per far passare gli aiuti. Ue e Usa vorrebbero rafforzare Abu Mazen per fargli gestire Gaza. Intanto l’Ue non dimentica l’Ucraina e conferma il pieno supporto a Kiev e promette soldi a Zelens’kyj

• La questione degli ostaggi viene affrontata da Hamas a Mosca, dagli Usa che fanno pressione su Israele per far concessioni e dal Qatar per convincere Hamas a liberare i prigionieri

• Prime prove di invasione. Una colonna di mezzi corazzati della 84esima Brigata Givati è penetrata nella Striscia. È la prima incursione via terra. Nei bombardamenti morti settemila palestinesi, tremila sono bambini. Uccisi anche due capi di Hamas

• Jet militari americani nella notte hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall’Iran





• Manovra nel caos. Meloni fa dietrofront sulla norma che autorizza il fisco a entrare nei conti correnti, la Lega si batte sulle pensioni e Fi non manda giù le tasse sulle case

• Pietrangelo Buttafuoco è il nuovo presidente della Biennale di Venezia

• Sgarbi è stato fatto fuori dalla presidenza della giuria di Miss Italia. Attesa a giorni la pronuncia dell’antitrust sul caso

• Giuseppe Falcomatà è stato assolto. Ora può tornare a fare il sindaco di Reggio Calabria. Era accusato di aver assegnato la gestione dei locali di un ex albergo in cambio di favori per la sua campagna elettorale



• Per compensare il taglio del canone Rai il governo sta pensando di alzare il tetto della pubblicità

• Il 2 novembre esce un inedito dei Beatles. Il ritorno dei FabFour è stato reso possibile dall’intelligenza artificiale che ha ricreato la voce di John Lennon

• Dopo dieci aumenti consecutivi, la Bce ha deciso di non alzare i tassi. Intanto le erogazioni di mutui crollano del 33 per cento

• L’Istat conferma che il 2022 si è chiuso per la prima volta dall’Unità d’Italia con un numero di nati inferiore a quota quattrocentomila. E quest’anno i numeri sono ancora più bassi

• È ancora caccia all’uomo nel Maine. Robert Card, l’ex riservista che ha ucciso 18 persone, è ancora in fuga

• La Svezia non ha rinnovato l’asilo al rifugiato iracheno che bruciò il Corano. Avrebbe fornito false informazioni all’agenzia migratoria

• A Londra una mamma di 39 anni è stata condannata per aver fatto mutilare il genitale alla figlia di tre anni

• Il processo Regeni sta per ripartire. La Cassazione ha depositato le motivazioni

• Lo Stato deve risarcire con ottocentomila euro quattro manifestanti pestati di botte durante il G8 di Genova.

• Per il Tar la cannabis light non rappresenta un pericolo. Confermata la sospensione del decreto del governo

• Il processo per la morte di Serena Mollicone è stato riaperto. I giudici vogliono analizzare i passaggi più controversi della assoluzione dei Mottola

• Il rapper milanese Shiva è stato arrestato per tentato omicidio. Ha sparato alle gambe a due persone che tentavano di aggredirlo

• In Europa League la Roma ha battuto lo Slavia Praga per 2 reti 0 e l’Atalanta ha pareggiato 2 a 2

• In Conference League la Fiorentina ha travolto i serbi dello Čukarički per 6 reti a 0

• Tonali è stato ufficialmente squalificato per 10 mesi. Dovrà scontare anche 8 mesi di pene accessorie

• Jannik Sinner elimina in due set Lorenzo Sonego e conquista i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna

Titoli

Corriere della Sera: Manovra, tensioni tra alleati

la Repubblica: Fisco, dietrofront di Meloni

La Stampa: Hamas chiede aiuto a Putin

Il Sole 24 Ore: Mutui, erogazioni al tracollo (-33%)

Avvenire: Nascite ancora a picco / e povertà «scandalosa»

Il Messaggero: Pensioni, cambia la stretta / No ai pignoramenti sui conti

Il Giornale: Ecco di cosa parliamo

Leggo: Pensioni e fisco, cambia la manovra

Qn: Fisco e pensioni, la Lega mette il veto

Il Fatto: Manovra a pezzi e tagli da 100 / a 200€ per 300mila pensioni

Libero: Il mullah Dibbah / ci fa la fatwa

La Verità: È a Roma l’uomo che «mantiene / gli orfani dei kamikaze islamici»

Il Mattino: Gaza, l’asse Putin-Hamas

il Quotidiano del Sud: Il coraggio di cambiare passo

il manifesto: Come in terra

Domani: Furia Lega, bozze errate e tensioni / Sulla manovra il governo è nel caos