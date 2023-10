“La vita è un imbroglio”. Sabato a Castelvetrano, Mangano presenta La riga sulla emme

27/10/2023 09:15:00

A Castelvetrano si presenta “La riga sulla emme” di Raffaele Mangano, edito da Fausto Lupetti. In questo terzo incontro del Palmosa Fest 23/24, sabato 28 ottobre alle 18 presso l’ex Convento dei Minimi, dialogherà con l’autore l’architetto Mario Tumbiolo, vicepresidente dell’Accademia Selinuntina. Le letture saranno affidate a Sonia Giambalvo. Ci saranno momenti musicali diretti da Franco Giacomarro con la partecipazione del soprano Enza Ienna e del tenore Alessandro Rizzo.

All’interno dell’evento è prevista anche una mostra di pittura dell’artista Susanna Caracci.

Bia Cusumano coordinerà i lavori.

“La riga sulla emme”, riportiamo dal sito dell’autore, è il racconto che Leone, poche ore prima della morte in una Rsa, svela all’amico convocato per raccogliere le sue ultime volontà. Il legame con il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nato durante la resistenza partigiana e proseguito negli anni, tra incontri furtivi e missioni segrete. La scoperta che il coinquilino di una casa in affitto è il capo brigatista Mario Moretti. Episodi di una vita rocambolesca e sorprendente. Anche le sue richieste finali sono inusuali: la dispersione delle ceneri in un luogo ben preciso e la distruzione di una scatola sigillata contenente segreti da non violare. Il fuoco aveva arso il corpo e il contenitore misterioso, ma non i ricordi che, a distanza di tempo, tornano prepotenti e si trasformano finalmente in parole.