Marsala, apre il museo del disco

27/10/2023 11:03:00

Per il suo compleanno, il prossimo 5 Dicembre, la radio di Marsala, Rmc 101, la più ascoltata in provincia di Trapani, fa il suo regalo alla città. Apre, infatti, finalmente, il Museo dell disco. Si tratta di una sezione del Complesso Monumentale di San Pietro, che il Comune ha dato in comodato all'Associazione Radio Fan Club. Sulla base di un accordo operativo con la radio, l'associazione ha provveduto in questi anni a catalogare l'enorme patrimonio di vinili dell'emittente, che dal 5 Dicembre saranno resi disponibli per l'ascolto.

Il museo del disco, infatti, non è solo una collezione di migliaia di Lp di ogni tempo, con la storia della musica, ma dà anche la possiiblità a tutti, di poter ascoltare la musica preferita. Non solo, all'interno, nel progetto ideato dall'architetto Serena Del Puglia, anche un'esposizione di strumenti e apparecchi per la radiofonia, delle esposizioni a tema e una serie di pannelli illustrativi sulla storia della radio.

"Immaginiamo questo museo come un luogo vivo - spiega Mario Bornice, amministratore di Rmc 101 - che non solo arricchisce l'offerta culturale di Marsala, ma che sarà luogo di incontro, perchè vogliamo organizzare diversi eventi, sempre caratterizzati dalla conoscenza del mondo della musica e dei suoi generi. E' un progetto che vogliamo realizzare da anni, e che abbiamo curato con l'aiuto di professionisti, degli studenti dell'Itet Garibaldi, dell'apporto di tanti appassionati, che non si sono fermati, nonostante tutte le difficoltà".