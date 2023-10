Ginnastica Artistica: a Rosolini due ori ed un argento per la Marsala Gym Lab

27/10/2023 07:30:00

Ottimi risultati per le Gymlabine marsalesi LC che questo fine settimana al Pala Millennium di Rosolini totalizzano due ori e un argento. Belle le prestazioni delle veterane della Asd Marsala Gym Lab durante la terza ed ultima tappa del Campionato Individuale Silver di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia. Le ginnaste del settore Silver intermedio, accompagnate dal tecnico Federale Gilda Tortorici mettono in scena delle esecuzioni piuttosto pulite sui tre attrezzi sporcando un po' la trave dove commettono degli errori che comunque non compromettono il risultato finale.

Si chiude, così, l'ultima prova del Campionato Individuale Silver LC:

- Oro nella categoria A4 per Alessia Bernardone;

- Oro per Erica Lamia nel livello Senior 2;

- Argento per Viola Nizza nella categoria Junior 1;

- Sesta posizione per Sofia Genovese nella categoria A4, dove un risentimento al ginocchio dovuto alla crescita, le impediscono di esprimersi come è solita fare.

Prossimo appuntamento per la Asd Marsala Gym Lab domenica 29 ottobre sempre a Rosolini, dove le Silver del livello avanzato Clara Angi e Miriam Cusenza disputeranno la terza ed ultima tappa del Campionato Individuale Silver LD.