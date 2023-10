Mostre, incontri, teatro: gli appuntamenti dell'ultimo fine settimana di Ottobre 

28/10/2023 06:00:00

E' il fine settimana che precede la festa di Ognissanti, e ci sono diversi eventi in provincia di Trapani.

PIGMEO TRA I PIGMEI. Oggi alle 17,30, presso il Centro congressi Marconi di Alcamo, sarà ricordato padre Pietro Lombardo, il missionario dei pigmei vittima, dieci ani fa, di un incidente stradale a Roma. Lombardo aveva dedicato la sua vita alle popolazioni nomadi della foresta dell’Ituri, nella Repubblica democratica del Congo.

Durante la serata, a cura dell’editore Ernesto di Lorenzo, verrà proposto un video realizzato nel 1994, da una troupe televisiva nella missione di Byakato e verranno letti alcuni brani tratti dall’autobiografia del sacerdote alcamese “Pigmeo tra i Pigmei”.

Interverranno l’editore Ernesto Di Lorenzo, il musicista Giuseppe Internicola e l’attore Antonino Sanclimenti. Saranno presenti il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla cultura Donatella Bonanno.

MUGNO. A Trapani, invece, sempre oggi, al Polo Espositivo “Torre di Ligny” di Trapani, si presenta “Lei mi picchiava”, l’ultimo libro di Salvatore Mugno. L’appuntamento, alle 17, prevede gli interventi del prof. Francesco Torre, direttore del polo espositivo Torre di Ligny, del dr. Giuseppe Puglia, presidente dell’associazione Ermes E.T.S. e della dott.ssa Fabrizia Sala, scrittrice e psicoterapeuta. Le letture saranno a cura del prof. Renato Lo Schiavo e a dialogare con l’autore sarà la giornalista Jana Cardinale.

CASTELVETRANO. A Castelvetrano si presenta “La riga sulla emme” di Raffaele Mangano, edito da Fausto Lupetti. In questo terzo incontro del Palmosa Fest 23/24, oggi, sabato 28 ottobre, alle 18, presso l’ex Convento dei Minimi, dialogherà con l’autore l’architetto Mario Tumbiolo, vicepresidente dell’Accademia Selinuntina. Le letture saranno affidate a Sonia Giambalvo. Ci saranno momenti musicali diretti da Franco Giacomarro con la partecipazione del soprano Enza Ienna e del tenore Alessandro Rizzo. All’interno dell’evento è prevista anche una mostra di pittura dell’artista Susanna Caracci. Bia Cusumano coordinerà i lavori. “La riga sulla emme”, riportiamo dal sito dell’autore, è il racconto che Leone, poche ore prima della morte in una Rsa, svela all’amico convocato per raccogliere le sue ultime volontà. Il legame con il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nato durante la resistenza partigiana e proseguito negli anni, tra incontri furtivi e missioni segrete. La scoperta che il coinquilino di una casa in affitto è il capo brigatista Mario Moretti. Episodi di una vita rocambolesca e sorprendente. Anche le sue richieste finali sono inusuali: la dispersione delle ceneri in un luogo ben preciso e la distruzione di una scatola sigillata contenente segreti da non violare.

PIANO. Dopo i recenti successi degli ultimi due concerti della 2^ parte della Stagione concertistica dell’accademia L. Van Beethoven il terzo appuntamento in programma domenica 29 ottobre vedrà sul palco la pianista Sara Cianciullo, che presenterà un programma di alta intensità espressiva con le Ballate di Brahms, la Sonata op. 31 n.2 “La Tempesta” di Beethoven e la Sonata Op. 14 n. 2 di Prokovfiev. Sara Cianciullo, compie gli studi musicali, Cum Laude, al conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino conseguendo il Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte solistico. Si è esibita in Italia e all’estero (Palace Wilanow e Istituto italiano di cultura di Varsavia, “Syggros’ Open Amphitheatre”, Poros, Grecia; MJC di Fontaines Saint-Martin, Lyon; Fundaciòn A. Segovia, Linares ed altri), attualmente è docente di Pianoforte ed ha tenuto Masterclasses (Querceto International Piano Festival & Masterclasses – Querceto, Pisa). Dopo la laurea in Filosofia Cum Laude presso l’Università degli studi di Salerno, ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Studi Umanistici Transculturali, presso l’Università degli Studi di Bergamo. Coniuga le sue competenze di musicista e umanista prendendo parte attiva in conferenze di musica e filosofia e convegni di filosofia sia in qualità di pianista che di relatrice. Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria); Acquistabili al botteghino o contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.

A CAVALLO. Fino a domenica 29 ottobre, emozionante viaggio alla scoperta della storia e della bellezza naturalistica di alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio trapanese, grazie al raduno a cavallo che unisce cultura, natura e gastronomia. Il fulcro di questa avventura è il Parco Archeologico di Segesta, una delle gemme dell'antica Sicilia, noto per il suo ben conservato tempio dorico risalente al V secolo a.C. Esperienza a cavallo tra visite, degustazioni, pernottamento, attraversamento di Bosco Baronia, Monte Inici, Pianto Romano (luogo della famosa battaglia nel 1860 tra le truppe di Garibaldi e quelle borboniche) cena dei cavalieri arricchita da prelibatezze del territorio.

MARATHON. Si disputerà domenica 29 Ottobre la Marathon Mtb Città di Custonaci, organizzata dall’ Asd Cofano Bikers di Custonaci, prova di Campionato Nazionale Marathon Csi (Centro Sportivo Italiano), la gara è valevole anche come ultima prova del Campionato Siciliano Mtb CSI. La gara che assegnerà le maglie di Campione Nazionale si disputerà nello splendido scenario del Comune di Custonaci con passaggi dalla Grotta Mangiapane, nel parco di Cerriolo, fino ad arrivare quasi in vetta al Monte Sparacio da dove si può ammirare un paesaggio mozzafiato, altri passaggi saranno quelli dentro le famose cave di marmo di Custonaci che renderanno ancora più unico il percorso di circa 70 km, partenza e arrivo saranno nello splendido scenario di Baia Cornino.

ON THE STREET. Si svolgerà a Trapani fino al 05 Novembre 2023, la mostra collettiva “On the Street”, presso il Chiostro del Complesso di San Domenico. Gli autori dela mostra sono: Mauro Ancona, Luciano Bianco, Tonino Corso, Giovanni Cusenza, Vito Curatolo, Giuseppe Di Giorgio, Alberto Fiorino, Vincenzo Figuccio, Lorenzo Gigante, Giuseppe Gramignano, Mariella Lombardo, Arturo Safina, Luca Safina, Leonardo Samannà, Franco Scalia. La mostra visitabile tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 20.00. Orari di apertura mostra 17.00/20.00 – venerdì – sabato – domenica.