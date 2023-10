A Marsala il congresso dei Testimoni di Geova "Siate pazienti"

28/10/2023 11:15:00

“Siate pazienti”, è il titolo del congresso dei Testimoni di Geova che si svolgerà oggi e domani a Marsala. L'evento fa parte del regolare programma di riunioni settimanali. A questa riunione, aperta al pubblico, verrà preso in esame il tema “Continuiamo a mostrare pazienza”, già disponibile sul loro sito ufficiale, jw.org.

“Oggi la vita è così frenetica. È difficile rallentare o anche solo aspettare”, ha dichiarato Piero Maltese portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia. “Invitiamo chiunque lo desidera ad assistere a questa riunione per vedere come i consigli della Bibbia sono utili per la vita di tutti i giorni".

Mentre i congressi “Siate pazienti” hanno radunato migliaia di persone a livello mondiale in diverse località - continua Maltese - l'articolo “Continuiamo a mostrare pazienza” sarà trattato in modo interattivo e in un ambiente più raccolto. È un’opportunità per il pubblico di visitare le Sale del Regno di Marsala dove le congregazioni locali dei Testimoni di Geova si riuniscono per studiare la Bibbia".

L'articolo “Continuiamo a mostrare pazienza” seguirà una conferenza di 30 minuti basata sulla Bibbia. La trattazione dell’articolo durerà 60 minuti e includerà interventi da parte del pubblico. L'articolo è pubblicato nell’edizione per lo studio di agosto 2023 della rivista Torre di Guardia ed è disponibile per il download gratuito su jw.org. Per scaricare l’articolo, visitare jw.org >.

Tutti i congressi e le riunioni delle congregazioni dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico, l’ingresso è gratuito e non si fanno collette.