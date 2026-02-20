Diocesi di Mazara, formazione per educatori e nuove nomine scout

20/02/2026 12:00:00

Un incontro di formazione rivolto a educatori, animatori, capi scout e a quanti desiderano prepararsi a svolgere un servizio educativo nelle realtà giovanili del territorio. A organizzarlo per sabato 7 marzo, inizio ore 9,30, al Seminario vescovile di Mazara del Vallo è il Servizio diocesano di Pastorale giovanile. «L’appuntamento nasce dall’esigenza di offrire spazi qualificati di crescita, aggiornamento e confronto, in un tempo in cui l’accompagnamento dei giovani richiede competenza, consapevolezza e capacità di leggere i cambiamenti culturali e comunicativi in atto», spiega il condirettore del Servizio Samuele Arsena. L’incontro alternerà momenti formativi e attività laboratoriali, favorendo la condivisione di esperienze, problematiche e prospettive educative. Sarà un’occasione concreta per rafforzare il lavoro di rete tra le diverse realtà ecclesiali e associative della diocesi, valorizzando il contributo di ciascuno. La partecipazione è aperta a tutte le fasce di età. Per informazioni e iscrizioni: Samuele, 3206136420 e Michele, 3803847939. Iscrizione online compilando il form a questo indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEK7L9-bHwnhaRINxCLW6GwxOw7ZH9DJsOjz58J_wdUoVIuQ/viewform?usp=sharing&ouid=103168234862265726348.

DON DONATO E DON FIORINO ASSISTENTI ECCLESIASTICI UNITA' SCOUT

Don Daniele Donato e don Francesco Fiorino sono stati nominati dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella assistenti ecclesiastici per le unità scout dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa, rispettivamente per i gruppi che fanno capo alla parrocchia Cristo Re e alla parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo. I due presbiteri, infatti, guidano le due comunità parrocchiali. La nomina del Vescovo ha durata quinquennale. Don Daniele Donato, altresì, è stato nominato assistente spirituale del gruppo Famiglia in Cammino, sezione di Mazara del Vallo. Anche in questo caso la nomina è di 5 anni.

IN CATTEDRALE SERVIZIO LIS PER LA COMUNITA' SORDA SEGNANTE

Per alcune celebrazioni solenni in Cattedrale a Mazara del Vallo sarà attivo il servizio di interpretariato LIS, la lingua dei segni italiana per la comunità sorda segnante. Lo comunica l’Ufficio della Pastorale con le persone con disabilità che ha reso pubblico il calendario delle celebrazioni. A partire da mercoledì 11 febbraio, ore 18, per la santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella in occasione della Giornata mondiale del malato. Domenica 29 marzo, ore 11, santa messa per la domenica delle Palme. Santa messa crismale che si celebra il 1° aprile, alle ore 18,30. Domenica 5 aprile, ore 11, santa messa nella Santa Pasqua. Il 24 aprile, infine, alle ore 9,30, l’interpretariato LIS sarà garantito per la Pentecoste e il raduno diocesano delle aggregazioni laicali.





