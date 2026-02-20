Misteri di Trapani, iniziano le Scinnute. Ecco l'itinerario della Processione

20/02/2026 06:00:00

Prendono il via oggi pomeriggio, dalla chiesa del Collegio in Corso Vittorio Emanuele, le “Scinnute” dei Misteri di Trapani, che si svolgeranno durante tutta la Quaresima nei venerdì e martedì di ogni settimana, ad eccezione dell’ultima che precede le processioni, in cui se ne svolgeranno tre.

Oggi è il turno dei gruppi “La separazione” – del ceto degli orefici – e “La lavanda dei piedi” – del ceto dei pescatori. Come di consueto si troveranno disposti davanti all’altare, addobbati con fiori e adornati dagli antichi argenti.

Originariamente questi due gruppi non effettuavano mai la Scinnuta, poiché veniva rispettato un calendario che prevedeva la partecipazione solo di alcuni gruppi, ma a seguito dei vari cambiamenti che il rito ha subito col passare del tempo, ne sono diventati parte integrante, così come altri gruppi, visto che al rito ormai partecipano tutti i Misteri.

Il restauro del gruppo degli orefici

Proprio in vista della scinnuta di oggi, il gruppo degli orefici è stato trasportato nella chiesa del Collegio ieri sera, al termine di un lungo intervento di manutenzione straordinaria che si è tenuto presso la chiesa del Carminello.

Si tratta di un intervento, eseguito dalla Partenope Restauri, che ha riportato splendore a quello che sicuramente è il gruppo più espressivo della processione dei Misteri.

Tale intervento verrà presentato alla cittadinanza, sempre nella chiesa del Collegio, domani alle 17:00 e al termine della presentazione ci sarà un concerto di marce funebri della banda musicale “Amici per la musica” di San Vito Lo Capo, diretta dal maestro Buscemi.

Il programma di oggi

Tornando alla scinnuta di oggi, alle 18.30 si esibirà la banda musicale di Favignana, che intonerà le tradizionali marce funebri.

A seguire ci sarà un momento di preghiera dentro la Chiesa del Collegio, previsto per le 19.30, al termine del quale la banda musicale si esibirà nuovamente.

Il clima della Settimana Santa

Con l’inizio delle Scinnute, si comincia a respirare quel clima di attesa che contraddistingue la Trapani che vive i riti della Settimana Santa tutto l’anno e che culminerà nei giorni delle processioni, quando i Sacri Gruppi saranno per strada, per la gente, tra la gente.

Quest’anno sarà un’edizione speciale, visto che tutti i riti faranno base nella chiesa del Collegio, che oltre ad essere una delle chiese più belle della città è stata sede dei Misteri dal 1947 al 1957 (anche se nel 1958 fu utilizzata soltanto per l’uscita).

Ufficializzati gli itinerari

In vista delle processioni, l’Unione Maestranze di Trapani ha ufficializzato l’itinerario della processione dei Misteri e quello delle processioni della Pietà dei massari e della Pietà del popolo del martedì e mercoledì Santo.

Francesco Genovese

Itinerario ufficiale della processione dei Misteri 2026

(Venerdì Santo 3 Aprile 2026)

Chiesa del Collegio dei Gesuiti (uscita ore 14,00)

Via Tintori

Via Nunzio Nasi

Via Custonaci

Via Corallai

Piazza Jolanda

Corso Vittorio Emanuele

Via Libertà

Via Torrearsa

Via Teatro

Piazza Scarlatti

Via Argentieri

Piazza Notai

Via Cuba

Piazza Cuba

Via Barone Sieri Pepoli

Via Garibaldi

Piazza Municipio

Via XXX Gennaio

Via Osorio

Via Mazzini

Via Scontrino

Piazza Vittorio Emanuele (Sosta)

RIPARTENZA

Viale Regina Margherita

Via Palmerio Abate

Via Bastioni

Via Mercé

Via Aperta

Via Magistrale

Via San Michele

Via Santa Elisabetta

Corso Italia

Piazza Scarlatti

Via Sant'Agostino

Piazza Sant'Agostino

Via Torrearsa

Corso Vittorio Emanuele

Via Tintori

Via Nunzio Nasi

Via Serisso

Via San Francesco d'Assisi

Via Barlotta

Via Tartaglia

Viale Duca d'Aosta

Via Cristoforo Colombo

Via Silva

Via Piloti

Largo delle Ninfe

Via Carolina

Corso Vittorio Emanuele

Via Papa XXIII

Piazza Matteotti

Via Libertà

Via Mancina

Corso Vittorio Emanuele

Chiesa del Collegio dei Gesuiti (rientro gruppi a partire dalle ore 08,30 del Sabato Santo)

