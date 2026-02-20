Misteri di Trapani, iniziano le Scinnute. Ecco l'itinerario della Processione
Prendono il via oggi pomeriggio, dalla chiesa del Collegio in Corso Vittorio Emanuele, le “Scinnute” dei Misteri di Trapani, che si svolgeranno durante tutta la Quaresima nei venerdì e martedì di ogni settimana, ad eccezione dell’ultima che precede le processioni, in cui se ne svolgeranno tre.
Oggi è il turno dei gruppi “La separazione” – del ceto degli orefici – e “La lavanda dei piedi” – del ceto dei pescatori. Come di consueto si troveranno disposti davanti all’altare, addobbati con fiori e adornati dagli antichi argenti.
Originariamente questi due gruppi non effettuavano mai la Scinnuta, poiché veniva rispettato un calendario che prevedeva la partecipazione solo di alcuni gruppi, ma a seguito dei vari cambiamenti che il rito ha subito col passare del tempo, ne sono diventati parte integrante, così come altri gruppi, visto che al rito ormai partecipano tutti i Misteri.
Il restauro del gruppo degli orefici
Proprio in vista della scinnuta di oggi, il gruppo degli orefici è stato trasportato nella chiesa del Collegio ieri sera, al termine di un lungo intervento di manutenzione straordinaria che si è tenuto presso la chiesa del Carminello.
Si tratta di un intervento, eseguito dalla Partenope Restauri, che ha riportato splendore a quello che sicuramente è il gruppo più espressivo della processione dei Misteri.
Tale intervento verrà presentato alla cittadinanza, sempre nella chiesa del Collegio, domani alle 17:00 e al termine della presentazione ci sarà un concerto di marce funebri della banda musicale “Amici per la musica” di San Vito Lo Capo, diretta dal maestro Buscemi.
Il programma di oggi
Tornando alla scinnuta di oggi, alle 18.30 si esibirà la banda musicale di Favignana, che intonerà le tradizionali marce funebri.
A seguire ci sarà un momento di preghiera dentro la Chiesa del Collegio, previsto per le 19.30, al termine del quale la banda musicale si esibirà nuovamente.
Il clima della Settimana Santa
Con l’inizio delle Scinnute, si comincia a respirare quel clima di attesa che contraddistingue la Trapani che vive i riti della Settimana Santa tutto l’anno e che culminerà nei giorni delle processioni, quando i Sacri Gruppi saranno per strada, per la gente, tra la gente.
Quest’anno sarà un’edizione speciale, visto che tutti i riti faranno base nella chiesa del Collegio, che oltre ad essere una delle chiese più belle della città è stata sede dei Misteri dal 1947 al 1957 (anche se nel 1958 fu utilizzata soltanto per l’uscita).
Ufficializzati gli itinerari
In vista delle processioni, l’Unione Maestranze di Trapani ha ufficializzato l’itinerario della processione dei Misteri e quello delle processioni della Pietà dei massari e della Pietà del popolo del martedì e mercoledì Santo.
Francesco Genovese
Itinerario ufficiale della processione dei Misteri 2026
(Venerdì Santo 3 Aprile 2026)
Chiesa del Collegio dei Gesuiti (uscita ore 14,00)
Via Tintori
Via Nunzio Nasi
Via Custonaci
Via Corallai
Piazza Jolanda
Corso Vittorio Emanuele
Via Libertà
Via Torrearsa
Via Teatro
Piazza Scarlatti
Via Argentieri
Piazza Notai
Via Cuba
Piazza Cuba
Via Barone Sieri Pepoli
Via Garibaldi
Piazza Municipio
Via XXX Gennaio
Via Osorio
Via Mazzini
Via Scontrino
Piazza Vittorio Emanuele (Sosta)
RIPARTENZA
Viale Regina Margherita
Via Palmerio Abate
Via Bastioni
Via Mercé
Via Aperta
Via Magistrale
Via San Michele
Via Santa Elisabetta
Corso Italia
Piazza Scarlatti
Via Sant'Agostino
Piazza Sant'Agostino
Via Torrearsa
Corso Vittorio Emanuele
Via Tintori
Via Nunzio Nasi
Via Serisso
Via San Francesco d'Assisi
Via Barlotta
Via Tartaglia
Viale Duca d'Aosta
Via Cristoforo Colombo
Via Silva
Via Piloti
Largo delle Ninfe
Via Carolina
Corso Vittorio Emanuele
Via Papa XXIII
Piazza Matteotti
Via Libertà
Via Mancina
Corso Vittorio Emanuele
Chiesa del Collegio dei Gesuiti (rientro gruppi a partire dalle ore 08,30 del Sabato Santo)
