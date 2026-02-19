E' iniziato il Ramadan
È iniziato il Ramadan.
Quest’anno il mese sacro dei musulmani coincide con la Quaresima cristiana.
Un tempo condiviso di digiuno, preghiera, penitenza e solidarietà con chi è costretto alla povertà ogni giorno dell’anno.
Le religioni, quando sono autentiche, non dividono: invitano alla pace, alla fraternità, alla giustizia.
In un tempo segnato da guerre, diffidenze e parole che feriscono, questa coincidenza è un segno forte. Possiamo scegliere la via dell’incontro. Possiamo scegliere la misericordia. Possiamo costruire, insieme, una convivenza più giusta.
Che questo Ramadan – come la Quaresima – sia un tempo di gesti concreti, piccoli ma veri.
Perché è da lì che comincia a cambiare il mondo.
Ramadan Mubarak a tutte e tutti.
*لقد بدأ شهر رمضان.*
هذا العام يتزامن الشهر المبارك لدى المسلمين مع زمن الصوم الأربعيني لدى المسيحيين.
إنه وقت مشترك للصيام والصلاة والتوبة والتضامن مع من يعيشون الفقر كل يوم من أيام السنة.
الأديان، عندما تكون صادقة في رسالتها، لا تفرّق بل تدعو إلى السلام والأخوّة والعدالة.
وفي زمن تمزّقه الحروب والشكوك والكلمات الجارحة، يشكّل هذا التزامن علامة قوية: يمكننا أن نختار طريق اللقاء، أن نختار الرحمة، وأن نبني معًا تعايشًا أكثر عدلًا.
ليكن هذا رمضان – كما زمن الصوم – وقتًا لأعمال رحمة حقيقية، صغيرة لكنها صادقة.
فمن هناك يبدأ تغيير العالم.
E' iniziato il Ramadan
È iniziato il Ramadan. Quest’anno il mese sacro dei musulmani coincide con la Quaresima cristiana. Un tempo condiviso di digiuno, preghiera, penitenza e solidarietà con chi è costretto alla povertà ogni...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Misteri, torna a splendere “La Separazione”: sabato la presentazione
Uno dei simboli più forti della Processione dei Misteri torna al suo splendore originario. Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17, alla Chiesa del Collegio, verranno presentati i lavori di restauro del Gruppo Statuario “La...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste