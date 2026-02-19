Sezioni
Cultura

Religioni
19/02/2026 15:19:00

E' iniziato il Ramadan

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771510803-0-e-iniziato-il-ramadan.jpg

È iniziato il Ramadan.

 

Quest’anno il mese sacro dei musulmani coincide con la Quaresima cristiana.

 

Un tempo condiviso di digiuno, preghiera, penitenza e solidarietà con chi è costretto alla povertà ogni giorno dell’anno.

 

Le religioni, quando sono autentiche, non dividono: invitano alla pace, alla fraternità, alla giustizia.

 

In un tempo segnato da guerre, diffidenze e parole che feriscono, questa coincidenza è un segno forte. Possiamo scegliere la via dell’incontro. Possiamo scegliere la misericordia. Possiamo costruire, insieme, una convivenza più giusta.

 

Che questo Ramadan – come la Quaresima – sia un tempo di gesti concreti, piccoli ma veri.

 

Perché è da lì che comincia a cambiare il mondo.

 

Ramadan Mubarak a tutte e tutti. 

 

 *لقد بدأ شهر رمضان.*

هذا العام يتزامن الشهر المبارك لدى المسلمين مع زمن الصوم الأربعيني لدى المسيحيين.

إنه وقت مشترك للصيام والصلاة والتوبة والتضامن مع من يعيشون الفقر كل يوم من أيام السنة.

الأديان، عندما تكون صادقة في رسالتها، لا تفرّق بل تدعو إلى السلام والأخوّة والعدالة.

وفي زمن تمزّقه الحروب والشكوك والكلمات الجارحة، يشكّل هذا التزامن علامة قوية: يمكننا أن نختار طريق اللقاء، أن نختار الرحمة، وأن نبني معًا تعايشًا أكثر عدلًا.

ليكن هذا رمضان – كما زمن الصوم – وقتًا لأعمال رحمة حقيقية، صغيرة لكنها صادقة.

فمن هناك يبدأ تغيير العالم.




