Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
18/02/2026 18:30:00

Misteri, torna a splendere “La Separazione”: sabato la presentazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/misteri-torna-a-splendere-la-separazione-sabato-la-presentazione-450.jpg

Uno dei simboli più forti della Processione dei Misteri torna al suo splendore originario.

 

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17, alla Chiesa del Collegio, verranno presentati i lavori di restauro del Gruppo Statuario “La Separazione”, il primo gruppo che apre la Processione dei Misteri di Trapani.

 

Un intervento importante, eseguito dalla ditta Partenope Restauri della dott.ssa Elena Vetere, che ha riportato luce e dignità a una delle opere sacre più rappresentative della città.

 

A organizzare l’evento è l’Associazione La Separazione – Ceto Orefici ETS. Al tavolo dei relatori ci saranno il Capo Console Bartolo Monteleone, la prof.ssa Lina Novara, la restauratrice Elena Vetere e don Alberto Genovese, vicario diocesano.

 

Alle 18 spazio alla musica: risuoneranno le marce funebri con il gruppo bandistico “amici per la musica San Vito Lo Capo”, diretto dal maestro Vincenzo Buscemi.

 

Sarà un momento di grande festa – afferma il Capo Console Bartolo Monteleone – perché segna un traguardo raggiunto con enorme sacrificio. Restituiamo ai trapanesi lo splendore originario di un’opera fondamentale per la nostra identità”.

 

Non è solo una conferenza.

È il ritorno alla bellezza di un gruppo che, ogni Venerdì Santo, apre il cammino dei Misteri.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...