Misteri, torna a splendere “La Separazione”: sabato la presentazione

18/02/2026 18:30:00

Uno dei simboli più forti della Processione dei Misteri torna al suo splendore originario.

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17, alla Chiesa del Collegio, verranno presentati i lavori di restauro del Gruppo Statuario “La Separazione”, il primo gruppo che apre la Processione dei Misteri di Trapani.

Un intervento importante, eseguito dalla ditta Partenope Restauri della dott.ssa Elena Vetere, che ha riportato luce e dignità a una delle opere sacre più rappresentative della città.

A organizzare l’evento è l’Associazione La Separazione – Ceto Orefici ETS. Al tavolo dei relatori ci saranno il Capo Console Bartolo Monteleone, la prof.ssa Lina Novara, la restauratrice Elena Vetere e don Alberto Genovese, vicario diocesano.

Alle 18 spazio alla musica: risuoneranno le marce funebri con il gruppo bandistico “amici per la musica San Vito Lo Capo”, diretto dal maestro Vincenzo Buscemi.

“Sarà un momento di grande festa – afferma il Capo Console Bartolo Monteleone – perché segna un traguardo raggiunto con enorme sacrificio. Restituiamo ai trapanesi lo splendore originario di un’opera fondamentale per la nostra identità”.

Non è solo una conferenza.

È il ritorno alla bellezza di un gruppo che, ogni Venerdì Santo, apre il cammino dei Misteri.



