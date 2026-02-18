Inizia la Quaresima: a Trapani messa con il vescovo e corteo penitenziale dalla Chiesa del Collegio alla Cattedrale

18/02/2026 00:00:00

A Trapani la Quaresima si apre con una novità. Mercoledì 18 febbraio il rito delle Sacre Ceneri sarà preceduto da un corteo penitenziale nel cuore del centro storico. La celebrazione, presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, inizierà alle 20.30 nella Chiesa del Collegio e si concluderà in Cattedrale.

È l’avvio dei quaranta giorni che preparano alla Pasqua, un tempo “forte” per la Chiesa e particolarmente sentito in città, dove la Quaresima è legata a doppio filo con i riti dei Misteri e con le tradizionali “scinnute” dei sacri gruppi.

Il corteo e il rito delle ceneri

La Messa prenderà il via nella Chiesa Maria SS. Immacolata, detta del Collegio dei Gesuiti, che attualmente custodisce i gruppi dei Misteri a causa dei lavori nella Chiesa del Purgatorio. Dopo i riti introduttivi, i fedeli si muoveranno in processione verso la Cattedrale, accompagnati da canti, preghiere e dal ritmo del tamburo, per sottolineare il clima penitenziale. Quattro fedeli porteranno un Crocifisso custodito nella sede dell’Unione Maestranze. Il percorso attraverserà via Turretta, via Nunzio Nasi, via Tintori, via San Francesco, piazzetta Purgatorio, via Enrico Fardella e corso Vittorio Emanuele, fino all’arrivo in Cattedrale, dove proseguirà la celebrazione con il rito dell’imposizione delle ceneri.

«Abbiamo pensato di spostare in orario serale la Santa Messa delle Sacre Ceneri per permettere anche ai lavoratori di partecipare – spiega don Alberto Genovese, vicario generale e rettore della Chiesa del Purgatorio –. Quest’anno la novità più importante sarà il momento processionale all’esterno. Nasce dal desiderio di dare un’impronta penitenziale più evidente e coinvolgere maggiormente nei riti quaresimali della devozione popolare trapanese».

Al corteo parteciperanno anche i rappresentanti dei ceti e delle maestranze, cuore organizzativo dei Misteri.

Le “scinnute” 2026 al Collegio

Con il Mercoledì delle Ceneri si apre anche il calendario delle “scinnute”, che quest’anno si terranno nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti.

Ogni martedì e venerdì di Quaresima sono previsti:

ore 18.45 esecuzione musicale all’aperto

ore 19.30 momento di preghiera

ore 20.15 esecuzione musicale all’aperto

Si comincia venerdì 20 febbraio con La Separazione (Ceto degli Orefici) e La Lavanda dei Piedi (Ceto dei Pescatori).

Martedì 24 febbraio sarà la volta di Gesù nell’orto del Getsemani (Ceto degli Ortolani) e L’Arresto (Ceto dei Metallurgici).

Venerdì 27 febbraio: La caduta al Cedron (Ceto dei Naviganti) e Gesù dinanzi ad Hanna (Ceto dei Fruttivendoli).

Martedì 3 marzo: La Negazione (Ceto dei Barbieri e Parrucchieri) e Gesù dinanzi ad Erode (Ceto dei Pescivendoli).

Venerdì 6 marzo: La Flagellazione (Ceto dei Muratori e Scalpellini) e La Coronazione di spine (Ceto dei Fornai).

Martedì 10 marzo: Ecce Homo (Ceto dei Calzolai e Calzaturieri) e La Sentenza (Ceto dei Macellai).

Venerdì 13 marzo: L’Ascesa al Calvario (Popolo) e La Spogliazione (Ceto dei Tessili e Abbigliamento).

Martedì 17 marzo: La Sollevazione della Croce (Ceto dei Falegnami, Carpentieri e Mobilieri) e La Ferita al Costato (Ceto dei Pittori e Decoratori).

Venerdì 20 marzo: La Deposizione (Ceto dei Sarti e Tappezzieri) e Il Trasporto al Sepolcro (Ceto dei Salinai).

Martedì 24 marzo: Madre Pietà dei Massari (Ceto dei Massari).

Mercoledì 25 marzo: Madre Pietà del Popolo (Ceto dei Fruttivendoli).

Venerdì 27 marzo: Gesù nell’Urna (Ceto dei Pastai) e Maria SS. Addolorata (Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri e Tassisti).

Un calendario fitto che accompagna la città verso la Settimana Santa. La Quaresima trapanese si apre così con un segno visibile per le strade del centro, intrecciando liturgia e tradizione popolare, in attesa dei riti che ogni anno richiamano fedeli e visitatori.



