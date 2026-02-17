Scinnute dei Misteri di Trapani 2026: calendario e date della Quaresima

17/02/2026 09:45:00

Si apre venerdì 20 febbraio uno degli appuntamenti più intensi della Settimana Santa trapanese: tornano le “scinnute” dei Sacri Gruppi dei Misteri, riti quaresimali che accompagnano la città fino alla celebre la processione dei Misteri di Trapani, tra gli eventi religiosi più lunghi e suggestivi d’Europa.

Quest’anno le scinnute si svolgeranno nella Chiesa del Collegio, poiché la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio è chiusa per lavori di restauro. I gruppi, trasferiti qui già dal mese di dicembre, ritornano così in un luogo che li aveva ospitati anche tra il 1947 e il 1957. Proprio da questa chiesa usciranno anche nel Venerdì Santo, segnando un ritorno simbolico e storico che rafforza il legame tra tradizione e memoria cittadina.

Per tutta la Quaresima fedeli e visitatori potranno assistere ai momenti di adorazione nella chiesa barocca trapanese. A turno, i gruppi verranno collocati al centro dell’altare, diventando il cuore della preghiera e della contemplazione. All’esterno, come da tradizione, una banda musicale eseguirà le più celebri marce funebri, contribuendo a creare un’atmosfera solenne e coinvolgente che richiama ogni anno migliaia di persone. Un’occasione ideale per chi desidera programmare un soggiorno e dormire a Trapani nel periodo pasquale, vivendo da vicino uno dei riti più identitari della città e scoprendo anche cosa fare a Trapani tra cultura, mare e tradizioni.

Il termine “scinnuta”, che in dialetto significa “discesa”, risale all’epoca in cui i Misteri erano custoditi nell’antica chiesa di San Michele, collocati in nicchie sopraelevate e fatti scendere ogni venerdì di Quaresima. Oggi la discesa fisica non avviene più nello stesso modo, ma il valore simbolico resta intatto. Il rito, pur evoluto nel tempo, continua a rappresentare un momento centrale della spiritualità e della vita comunitaria trapanese.

In origine il calendario prevedeva sei scinnute per ciascun venerdì di Quaresima, dedicate ai principali episodi della Passione di Cristo. Oggi il programma è più articolato e coinvolge più gruppi contemporaneamente, includendo anche le due Madonne che escono il martedì e il mercoledì santo.

Di seguito il calendario completo delle scinnute 2025.

Venerdì 20 febbraio

La Separazione – Ceto degli Orefici

La lavanda dei piedi – Ceto dei Pescatori

Martedì 24 febbraio

Gesù nell’orto del Getsemani – Ceto degli Ortolani

L’Arresto – Ceto dei Metallurgici

Venerdì 27 febbraio

La Caduta al Cedron – Ceto dei Naviganti

Gesù dinanzi ad Hanna – Ceto dei Fruttivendoli

Martedì 3 marzo

La negazione – Ceto dei Barbieri e dei Parrucchieri

Gesù dinanzi ad Erode – Ceto dei Pescivendoli

Venerdì 6 marzo

La flagellazione – Ceto dei Muratori e Scalpellini

La coronazione di spine – Ceto dei Fornai

Martedì 10 marzo

Ecce Homo – Ceto dei Calzolai e Calzaturieri

La Sentenza – Ceto dei Macellai

Venerdì 13 marzo

L’Ascesa al Calvario – Popolo

La Spogliazione – Ceto dei Tessili e Abbigliamento

Martedì 17 marzo

La sollevazione della croce – Ceto dei Falegnami, carpentieri e Mobilieri

La ferita al costato – Ceto dei Pittori e Decoratori

Venerdì 20 marzo

La deposizione – Ceto dei Sarti e Tappezzieri

Il trasporto al sepolcro – Ceto dei Salinai

Martedì 24 marzo

Madre Pietà dei Massari – Eredi Facchini di Piano San Rocco

Mercoledì 25 marzo

Madre Pietà del Popolo – Ceto dei Fruttivendoli

Venerdì 27 marzo

Gesù nell’urna – Ceto dei Pastai



Maria SS. Addolorata – Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri e Tassisti

Tutte le scinnute saranno precedute dall’esecuzione musicale all’aperto alle ore 18.00, seguita dal momento di preghiera alle ore 19.00 e da un’ulteriore esecuzione musicale fino alle ore 20.00. Un calendario fitto che accompagna Trapani verso il culmine della Settimana Santa, confermando la città tra le mete più affascinanti del turismo religioso in Sicilia.



