Volley B1: nuovo banco di prova per Marsala Volley, arriva Catania

28/10/2023 16:30:00

Secondo appuntamento casalingo consecutivo nel Campionato serie B1 di Volley femminile per la GesanCom Marsala Volley di Coach Ciccio Campisi che sabato 28 ottobre al Palazzetto dello Sport di Marsala, nel match valido per la quarta giornata di campionato, affronterà la Energy System Catania di Coach Antonio Jimenez. Un altro derby siciliano per le lilibetane che dovranno vedersela con un team costruito, dal General Manager delle etnee Corrado Scavino, per abitare i piani alti della classifica, un match che promette alti contenuti tecnici e sarà, molto probabilmente, una bella battaglia in campo oltre che un confronto che si preannuncia equilibrato vista la identica mission di capitan Varaldo e compagne.

Anche in questa sfida, tra le avversarie spiccano nomi che hanno già calcato il palcoscenico pallavolistico marsalese: tra tutte sicuramente Jessica Panucci già capitana alcune stagioni fa del Marsala Volley in A2, Elisa Garofalo tra le file lilibetane lo scorso anno ed Aurora Vescovo che ha indossato la maglia della Fly Volley in serie B2. Per la GesanCom Marsala Volley è stata una settimana di preparazione sia fisica che tecnica volta a migliorare i meccanismi di gioco, particolare attenzione è stata data dai Coach Campisi e Tagnesi sia a quelle fasi che non hanno brillato durante il match contro Terrasini che all’aspetto psicologico che vista la qualità delle prossime avversarie assume un importante plusvalore.

“Torniamo a giocare un derby contro Catania in serie B1 – dichiara il Direttore Sportivo della GesanCom Marsala Volley Maurizio Buscaino - un match importante e difficile perché le due società hanno dichiarato medesimi obiettivi. Dai roster presentati in pre-campionato, sono certo che sarà una gara equilibrata ed appassionante per i tifosi del Palazzetto che spero presenzieranno numerosi, una cornice di pubblico appassionato che trascinerà le nostre ragazze ad acquisire il miglior risultato possibile”.

Sarà possibile vedere la diretta del match sabato 28 ottobre con inizio alle 17.00 sul profilo facebook “Marsala Volley”, con il commento di Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, grazie ai media partner Rmc101 e LaTr3. L’arbitro dell’incontro GesanCom Marsala Volley Vs Energy System Catania sarà il Sig. Gabriele Lunardi coadiuvato dal Sig. Giovanni La Mantia.

Di seguito le interviste alla palleggiatrice Erin Grippo ed al DS Maurizio Buscaino: