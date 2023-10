I fatti del 30 Ottobre: Gaza brucia, Meloni vuole modificare la Costituzione 

30/10/2023 06:42:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 30 Ottobre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Gaza brucia. Le truppe israeliane avanzano strada dopo strada, palazzo dopo palazzo, decise a stanare i guerriglieri. Gli scontri sono durissimi. Migliaia di persone hanno fatto irruzione nei depositi di cibo per trovare da mangiare. I cadaveri vengono sepolti nelle fosse comuni scavate nelle dune in riva al mare

• Da parte di Hezbollah si stanno intensificando i lanci di razzi. Nel tardo pomeriggio l’esercito dello Stato ebraico ha risposto con raid in Libano dopo che sono piovuti in totale dieci razzi a Nord (altri sono arrivati, in serata, dalla Siria). Anche in Cisgiordania sale la tensione

• Joe Biden ha telefonato a Netanyahu. Gli americani lasciano trapelare messaggi di irritazione. Il delicato gioco di equilibrio di Biden consiste infatti nel sostenere pubblicamente l’alleato israeliano, ma in privato porgli «domande dure»

• A Roma 20 mila persone hanno sfilato in corteo per la Palestina





• Niente rivoluzione a Mediobanca: «Il presidente Renato Pagliaro, l’amministratore delegato Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci continueranno a guidare l’istituto milanese per altri tre anni»

• La Meloni vuole modificare la Costituzione. «Traghetteremo l’Italia verso la Terza Repubblica. Una responsabilità storica»



• Re Carlo vuole fare pace con Harry. Lo ha invitato a una cena in famiglia in occasione del proprio 75° compleanno

• Mike Pence si ritira dalla corsa per la Casa Bianca

• 100 mila spagnoli hanno manifestato a Madrd contro l’amnistia per i secessionisti catalani

• Il calciatore Fabio Grosso è stato colpito sull’arcata sopraccigliare da una lattina di birra prima della partita Marsiglia Lione

• Tragedia immane sconvolge il mondo dell’hockey su ghiaccio, sabato in Inghilterra, durante una partita, un giocatore di 29 anni è morto dopo che il pattino di un avversario gli aveva squarciato la gola

• A Savona un albanese ha strangolato la moglie, a Nembro (Bergamo) un uomo ha accoltellato gli anziani genitori, a Rivoli Torinese un operaio ha tagliato la gola alla compagna poi si è recato alla fonderia dove lavorava si è arrampicato su di un silos e si è suicidato gettandosi di sotto

• A Civitanova Marche, un bambino tunisino di quasi due anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. Ricoverato in ospedale, è in condizioni gravissime

• A San Siro Lukaku, considerato un traditore dagli interisti, è stato fischiato dai tifosi (con le dita, con fischietti di plastica e persino con app simula-fischi appositamente scaricate)

• Lionel Messi è di nuovo favorito per il Pallone d’oro che si assegna oggi a Parigi

• Il Sudafrica vince i Mondiali di rugby, È la quarta volta che gli Springboks sono campioni del mondo.

• A Vienna Jannik Sinner ha battuto il russo Daniil Medvedev in tre set, per 7-6 (9-7), 4-6, 6-/, tempo 3 ore e 5 minuti.

• È morto Matthew Perry, noto per aver interpretato Chandler Bing in Friends. Da anni lottava contro le dipendenze di alcol e droga

Titoli

Corriere della Sera: Caos a Gaza, assalto al cibo

la Repubblica: La rabbia e la fame

La Stampa: Gaza allo stremo, rivolta per il pane

Il Sole 24 Ore: Più garanzie / Controlli, sanzioni / ed errori del Fisco: / ecco cosa cambia

Il Messaggero: Manovra, fondi dalle Regioni

Il Giornale: L’accusatore di Sgarbi fu denunciato per estorsione

Leggo: Gaza, esplode la guerra del pane

Qn: Braccio di ferro su pensioni e affitti

Il Fatto: Bibi ri-spacca Israele e inizia / la guerra di terra con Hamas

Libero: Notte islamista in Italia

La Verità: Rischiamo uno choc petrolifero

Il Mattino: Gaza, gli assalti per il cibo

il Quotidiano del Sud: Mettiamo l’Enel nel pil italiano

Domani: In Israele Netanyahu è sempre più isolato