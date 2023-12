Ciclocross: ottima prova della Star Cycling Lab

07/12/2023 17:00:00

Domenica 3 dicembre si è disputata la terza tappa di Coppa Sicilia Ciclocross presso il campo scuola del Team Bike Siracusa. Alla gara ha partecipato la compagine Marsalese della Star Cycling Lab capitanata da Ninni Stella. Gli atleti Pietro Bendici, Enrico Bendici, Felice La Grutta e Ninni Stella in sella alle loro Zeen Bikes, si sono misurati in un percorso davvero molto interessante, articolato in una cava che si estendeva per 2.5 km da ripetere più volte. I ciclisti del team a Pois hanno difeso bene le posizioni in classica senza però riuscire a salire sul podio di giornata. Quarta ed ultima prova sarà di scena il 7 gennaio 2024 a Messina.