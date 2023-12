Marsala, il 12 dicembre la "Giornata dedicata alle persone scomparse"

08/12/2023 15:45:00

Il 12 dicembre è la "Giornata dedicata alle persone scomparse" e rappresenta per la comunità un’occasione di riflessione e di solidarietà nei confronti di tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di una persona cara.

Attualmente la Sicilia, è la seconda regione in Italia con il maggior numero di scomparsi ed il fenomeno non accenna a rallentare e noi di Penelope, l'associazione nazionale dei familiari e degli amici delle persone scomparse, ne siamo ben consapevoli.

Affinchè il 12 dicembre rappresenti un momento di impulso e di speranza per gli scomparsi e per le loro famiglie, molti comuni Italiani stanno aderendo all’iniziativa di illuminare di verde un palazzo pubblico, comunale, prefettizio, un monumento o una fontana, come gesto di incoraggiamento per queste famiglie affinchè in loro non si spenga mai la luce della speranza di riportare a casa il proprio caro.