I fatti dell'11 Dicembre: l'incendio a Tivoli, lo scontro di due treni, Cecchetin da Fazio

11/12/2023 07:01:00

E' l'11 Dicembre 2023. Vediamo insieme i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alfredo Zenucchi ha raccontato ai carabinieri di aver ammazzato la moglie Rossella con un rasoio e di non aver avuto il coraggio di farla finita anche lui. Dicono fosse un ex tossico e un ex satanista. Quando gli hanno chiesto perché l’ha fatto, ha risposto: «Ci eravamo rotti le scatole di vivere»

• Sabato notte a Tivoli è scoppiato un incendio in ospedale. Nel cuore della notte 193 persone, tra degenti e personale sanitario, si sono ritrovate per strada al freddo. Tre anziani sono morti intossicati nei loro letti. Pare che l’impianto antincendio, i rilevatori antifumo e le porte tagliafuoco non abbiano funzionato





• Poco dopo le 21 di ieri due treni si sono scontrati vicino a Faenza, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini: la circolazione è stata interrotta, 17 persone sono rimaste ferite

• Gino Cecchetin, padre di Giulia, è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Agli uomini ha detto: «Dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare per contrastare il patriarcato»

• Il ministro delle Imprese Adolfo Urso è volato a Tokyo, in Giappone, per una missione di tre giorni. Deve convincere la Sony a investire in Italia per la produzione di microchip

• Secondo l’ultimo sondaggio del Wall Street Journal, il presidente Biden è ai minimi di consenso. Per la prima volta gli elettori gli preferiscono nettamente Donald Trump

• La guerra a Gaza è sempre più dura. Gli israeliani stanno puntando su Khan Yunis, devono stanare il capo di Hamas nella Striscia Yahya Sinwar



• Sabato i movimenti ecologisti hanno operato una serie di blitz in varie città d’Italia: Torino, Roma, Milano, Venezia, Bologna. Hanno colorato di verde le acque del Po, del Tevere, del Naviglio, del Canal Grande, del Reno

• A Dubai si continua a discutere. Potremo continuare a usare gas, carbone e petrolio? O dovremo passare alle rinnovabili?

• Negli ultimi giorni quaranta costituzionalisti sono stati auditi dalla commissione del Senato che ha in esame il testo della riforma costituzionale. Il premierato ha delle pecche. Il governo potrebbe accettare di cambiarlo

• I figli di B. vogliono mettere in vendita ville e appartamenti del Cavaliere. I costi per la gestione di tutti quegli immobili sono altissimi. Sicuramente, terranno villa San Martino

• A Cortina è stato inaugurata la nuova stagione del Camineto, appena rilevato da Briatore. La Santanché per l’occasione sfoggiava completo fucsia e cappello da cowgirl

• L’iraniana Narges Mohammadi non è potuta andare a Oslo per ritirare il Nobel per la Pace. Il premio è stato consegnato ai suoi parenti. Per lei una sedia vuota

• Carlo III nomina un controverso omeopata a capo dello staff di medici della Royal Family

• La squadra mobile di Milano ha sgominato una banda di napoletani specializzati in furti di orologi di lusso (Rolex, Patek Philippe e Hublot, etc.)

• Un marocchino di 30 anni si è impiccato nella sua cella nel carcere veronese di Montorio

• A Eboli, in provincia di Salerno, un prete innamorato è scappato con una parrocchiana

• Roma Fiorentina finisce 1 a 1; l’Inter viaggia ad alta velocità (4-0 senza storie all’Udinese); la Juve operaia rimane a ruota, grazie ad un altro gol del centrale Federico Gatti (1-0 al Napoli, pericoloso ma digiuno); il Milan, battuto dall’Atalanta 3-2, non riesce proprio a tenere il passo delle prime due; Lazio confusa a Verona (1-1); e Bologna pirata con la Salernitana (vittoria per 2-1)



• L’Italia ha dominato gli Europei di nuoto in vasca corta (25 metri). Ieri, in un solo giorno, gli azzurri si sono aggiudicati nove medaglie (sei ori e due argenti)

• È morto Giuseppe Tarantola, giudice milanese, che presiedette le udienze di Mani Pulite. Aveva 85 anni

• Se ne è andato anche Voyo Goric, attore serbo, all’anagrafe Vojislav Govedarica. Noto per aver interpretato il sergente Yushin in Rambo 2 - La vendetta. Aveva 83 anni

Titoli

Corriere della Sera: Tensioni sul fondo salva-Stati

la Repubblica: Clima, blocco di Russia e Iran

La Stampa: Migranti, il decreto beffa / a 16 anni già maggiorenni

Il Sole 24 Ore: Bilanci 2020-22 / Società di capitali, crescono i ricavi / ma anche le tasse

Il Messaggero: Appalti bloccati, un piano / contro la paura della firma

Il Giornale: I finti salvataggi di Casarini

Leggo: Cibo, il grande spreco di Natale

Qn: Europa, altolà della Lega sul Mes

Il Fatto: «Se mi candido, mi finanzio / col libro e con le donazioni»

Libero: Superpacco di Conte

La Verità: Da Soumahoro fino alla Metsola: / infiltrati politici di Casarini & C.

Il Mattino: «Regioni, no al terzo mandato»

il Quotidiano del Sud: Meglio regole buone che i mercati

Domani: «A Gaza situazione umanitaria catastrofica»