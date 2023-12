I fatti del 14 Dicembre: Biden e l'impeachment, l'Albania stoppa l'Italia, scontro Meloni - Conte

14/12/2023 06:45:00

Ecco i principali fatti di oggi, 14 Dicembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La Camera degli Stati Uniti ha approvato l’indagine per mettere Joe Biden sotto impeachment. I repubblicani vogliono dimostrare che il presidente era coinvolto gli affari del figlio

• Meloni, Macron e Scholz hanno trascorso assieme la notte prima del Consiglio Ue. All’una del mattino erano ancora al bar dell’hotel. Tra vino rosso e birra (per il cancelliere) discutevano del patto di stabilità. Sul tavolo del Consiglio c’è anche l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia all’Ue con l’incognita Orbán

• Il parlamento albanese rovina la festa a Meloni e manda il piano migranti alla corte Costituzionale. Per la sentenza ci vorranno almeno tre mesi e, solo se ci sarà via libera, si procederà con la ratifica

• Israele continuerà la guerra con o senza il sostegno internazionale. Questa la risposta al cessate il fuoco chiesto dall’Onu e alle pressioni degli Usa su Netanyahu. L’ambasciatore di Israele all’Onu, Gilad Erdan, mostra il numero di telefono del leader di Hamas: «Chiamate Sinwar, ditegli di deporre le armi, di costituirsi e di restituire i nostri ostaggi. Se farete tutto questo, il cessate il fuoco durerà per sempre». Intanto, in Cisgiordania, Hamas triplica i consensi e ieri a Gaza sono morti altri 12 soldati

• È bagarre tra Meloni e Conte su superbonus e Mes. La premier ha accusato il leader del M5s di aver dato il via libera al trattato europeo dopo le dimissioni del governo. Ma la prova che ha sventolato in aula dimostra il contrario: Di Maio ha mandato il messaggio sei giorni prima





• Maurizio Gasparri incassa il no della giunta di Palazzo Madama alla consegna a Report dei documenti sulla sua presidenza in una società di cybersicurezza

• Beppe Grillo dovrebbe essere in buone condizioni ma non si capisce se sia ancora ricoverato in ospedale o sia tornato a casa

• Alex Cotoia, il ragazzo che uccise il papà violento per difendere la mamma, è stato condannato dalla corte d’Appello di Torino a sei anni, due mesi e venti giorni di galera. A differenza del primo grado i giudici non hanno creduto alla legittima difesa

• La Fed tiene fermi i tassi e prevede tre tagli per il 2024 per un totale di 75 punti base

• Javier Milei ha dichiarato che nelle casse dell’Argentina non ci sono soldi e ha iniziato il suo mandato svalutando il peso del 50 per cento

• Con 576 milioni di euro sul piato Airbnb ha fatto pace con fisco italiano. L’accordo riguarda la ritenuta fiscale del 21% sui canoni. La società non cercherà di rivalersi sui locatori

• Sergio Alfieri, il chirurgo che per ben due volte ha tagliato e ricucito l’addome di Papa Francesco, è indagato per falso in atto pubblico. Firmava il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare i pazienti

• La procura vuole sequestrare il centro per i rimpatri di via Corelli di Milano. Due settimane fa, dopo un’ispezione a sorpresa, i pm erano rimasti scioccati dalle terribili condizioni in cui erano costretti a vivere i migranti

• Emmanuelle Debever, l’attrice francese che accusò Gérard Depardieu d’averla stuprata, s’è ammazzata gettandosi nella Senna

• È stata interrogata per cinque ore dalle difese la presunta vittima di Grillo Jr. e dei suoi amici. I legali le hanno fatto domande molto dettagliate sui rapporti sessuali. La ragazza ha detto di essersi sentita una preda

• Per la prima volta in Italia, uno stalker che perseguitava la sua ex è stato condannato alla misura del braccialetto elettronico previsto dalla legge contro la violenza sulle donne entrata il 9 dicembre

• A 33 anni dal delitto di via Poma, la procura chiede l’archiviazione di un’inchiesta aperta lo scorso anno

• Un ex dipendente ha rubato 22 milioni di dollari a una squadra della Nfl in quattro anni. Aveva messo in piedi un sistema di carte di credito virtuali per fare la bella vita che non poteva permettersi

• Fiorenza Rancilio, 73 anni, ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi, è stata trovata morta in casa, sul pavimento del salotto. Aveva una ferita in testa ed era coperta da un piumone. Fermato il figlio di 37 anni, da anni in cura psichiatrica

• Patty Smith è stata dimessa. La cantante statunitense sta meglio ma deve riposare

• È morto l’ex calciatore del Napoli Antonio “Totonno” Juliano. Aveva 80 anni

• Il Milan batte il Newcastle 2 a 1 ma non basta per passare agli ottavi di Champions La Lazio sconfitta dall’Atletico Madrid per 2 reti a 0 è seconda del girone.

Titoli

Corriere della Sera: Migranti, stop dall’Albania

la Repubblica: Ue, Meloni minaccia il veto

La Stampa: Indagine sul chirurgo del Papa

Il Sole 24 Ore: Imu, mutui, affitti: le novità per la casa

Avvenire: L’era della transizione

Il Messaggero: Dai mutui agevolati all’Imu / come cambia la Manovra

Il Giornale: Marina stende De Benedetti

Leggo: Uccise il padre violento: sei anni

Qn: Meloni-Conte, scontro finale sul Mes

Il Fatto: Scippo sotto il Ponte: / Schifani molla Salvini

Libero: I sabotatori dell’Italia

La Verità: Il Pd ammette: dava notizie riservate / della guardia costiera a Casarini & C.

Il Mattino: Manovra, sì a mutui agevolati

il Quotidiano del Sud: La pazienza del costruttore

il manifesto: Due di Cop

Domani: L’Albania blocca il cpr di Meloni / La premier e i timori di un flop in Ue