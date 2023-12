Appuntamento con Attilio Bolzoni oggi a Trapani ed Alcamo

14/12/2023 08:22:00

Ultimo doppio appuntamento con Attilio Bolzoni, oggi, 14 Dicembre 2023, in provincia di Trapani. Il noto giornalista, in Sicilia occidentale per presentare il suo ultimo lavoro, Controvento, sarà alle 10 e 30 ospite del Polo territoriale universitario di Trapani, al lungomare Dante Alighieri.

A dialogare con lui Maria Esmeralda Bucalo, docente di Diritto Costituzionale, il procuratore capo di Trapani, Gabriele Paci e Giancarlo Caruso, componente della sottosezione trapanese dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'iniziativa è aperta al pubblico, agli studenti del polo universitario, e vedrà la partecipazione di alcune scuole del capoluogo.

In serata, poi, alle 18 e 30, Attilio Bolzoni sarà ad Alcamo, ospite dell'Associazione per l'Arte. L'appuntamento è al Collegio dei Gesuiti, polo culturale della città. A dialogare con Bolzoni sarà il peraltro direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo.