Gibellina. "Memoria Viva" e nuovi fermenti creativi per Belìce/EpiCentro

Prenderà il via il 15 dicembre 2023 alle ore 18.30 la programmazione "Plenaria: nuovi fermenti creativi per Belìce/EpiCentro della Memoria Viva". Si tratta di un ciclo di appuntamenti e attività, curate dal direttore Giuseppe Maiorana, e che vedrà la presenza di quattro artisti in residenza: tre progetti fotografici e una grafica/pittorica che si alterneranno sino a giugno 2024.

"Plenaria" si propone di creare un dialogo profondo tra l'arte e il pubblico, stimolando la riflessione su tematiche fondamentali di nostra attualità. I progetti di residenza sollecitano emozioni, sensibilizzano e promuovono una maggiore consapevolezza sulle migrazioni, la sostenibilità e i paesaggi materiali e umani da tutelare e archiviare.

La rassegna si aprirà con il progetto "Out of Africa"di Iole Carollo che esplora il fenomeno della migrazione umana, come momento fondamentale nella storia dell'umanità. Avviato nel 2016, le immagini raccontano di un viaggio ideale attraverso la storia dell'uomo, dalle prime manifestazioni di migrazione via terra fino ai nostri giorni, esplorando diversi ambiti come la geografia umana, la geopolitica, l'archeologia e l'antropologia. "Iole Carolo- così dice il direttore e curatore Giuseppe Maiorana - ci fornisce una prospettiva nuova che va oltre i pregiudizi e gli stereotipi associati agli stranieri, intesi come "invasori" e alle paure che spesso sono associate a tali figure."

Nei mesi successivi seguiranno i progetti di Andrea Marchese, con la sua riflessione "Secondo Luogo" che esplorerà la fragile bellezza dei luoghi e l'interazione tra l'ambiente e l'essere umano; Manlio Sacco, attraverso "L'Isola", ci guiderà in un viaggio lento, solitario, disegnato, cromatico e riflessivo tra cetacei incantevoli e suggestioni poetiche. Infine, VacuaMoenia presenteranno "La Sicilia aveva perduto la voce ", un'opera che invita a riflettere sui movimenti umani e sociali prima degli eventi sismici che hanno stravolto, inevitabilmente, il percorso della Valle del Belìce.

L'esposizione si terrà presso gli spazi di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva a Gibellina.

Sono partner della programmazione il Comune di Gibellina, il CRESM, la Pro Loco di Gibellina e Rete Museale e Naturale Belicina.

Main sponsor: Azienda Agricola di Giuseppe Palazzolo, di Salaparuta.



Orari di visita: da martedì a domenica dalle ore 9.30/13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30 Viale Empedocle 7/A – 91024 – Gibellina



BIOGRAFIA FOTOGRAFA

Iole Carollo (1977) è specializzata nel fotografare reperti archeologici, opere d’arte e allestimenti museali ed espositivi. Dopo la laurea in Conservazione dei Beni Culturali e la specializzazione in Archeologia Minoica e Micenea a Lecce, si avvicina alla fotografia seguendo corsi e frequentando workshop fotografici e di postproduzione con autori del panorama nazionale e internazionale.

Collabora alla realizzazione di campagne di comunicazione per enti pubblici e privati; realizza fotografie per i cataloghi di mostre di artisti contemporanei nazionali e internazionali e per pubblicazioni scientifiche del settore archeologico.

Nel 2021 è stata selezionata dall’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) per documentare il patrimonio culturale del Sud Italia, all’interno del progetto PON Itinerari Digitali.

Nel 2022 è stata invitata come fotografa/artista per parlare della propria pratica artistica e della migrazione per il workshop CreaLab, del progetto europeo FitForThem parte delle attività del Consorzio Universitario ForThem dell’Università di Valencia, partners Dipartimento Culture e Società (coordinamento dei proff. Cristina Costanzo e Maurizio Vitella) dell’Università di Palermo e Uniwersytet Opolski.

Sue fotografie sono state pubblicate su riviste e quotidiani e riviste scientifiche, tra i quali: Il Venerdì de La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giornale dell’Arte, Il Manifesto, Artribune, Archeostorie, Archeologia Viva, roots§routes, Irae Magazine, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Interni Magazine, Live Sicilia.

Le sue fotografie sono presenti in collezioni private in Italia e istituzioni museali tra cui il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, Museo Antonino Salinas.

Co-fondatrice di Église, associazione culturale che promuove la cultura visiva, e dal 2019 è parte del festival Zines Palermo.

