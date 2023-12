Salemi, ecco il cartellone delle manifestazioni natalizie

14/12/2023 11:20:00

Concerti e spettacoli teatrali, laboratori di scrittura e di creatività ma soprattutto il tradizionale appuntamento con il presepe vivente: il tutto con un occhio ai più piccoli, ospiti d'onore del Villaggio di Babbo Natale. Sono alcuni degli appuntamenti di 'Salemi, il Natale che arriva...', programma delle iniziative natalizie realizzato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, attraverso il suo assessorato alla Cultura.

Protagonista sarà il centro storico di Salemi, addobbato per l'occasione dall'associazione Pro centro storico che animerà il periodo natalizio con piccoli eventi collaterali. la parte più antica della città farà da scenario a diverse iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con l'associazionismo, tuttavia non mancheranno eventi anche nelle altre zone della città. "Un programma vasto ed eterogeneo - dicono Venuti e l'assessore alla Cultura Vito Scalisi -, pensato per tutte le età grazie alla preziosa collaborazione delle tante associazioni attive sul territorio. L'auspicio è che la città si ritrovi attorno alle tante iniziative organizzate e che questo accresca il sentimento di comunità. Al tempo stesso - continuano Venuti e Scalisi - invitiamo chi non è salemitano a scoprire la nostra città nell'atmosfera magica del Natale".

Il cartellone, che si è aperto con l'inaugurazione dell'Albero della Pace realizzato dalla Fidapa di Salemi nell'atrio del palazzo municipale e che conta oltre quaranta eventi, avrà il suo clou nelle tre date de 'La Capanna del Re', tradizionale appuntamento con il presepe vivente organizzato nel centro storico dall'associazione Giovani di Don Bosco in collaborazione con l'associazione Pusillesi, Xaipe, Nuova Sicilia Bedda e Globalmusic. Il presepe vivente sarà visitabile il 26 e il 30 dicembre, oltre che il 6 gennaio, dalle 17:30 alle 20:30, con ingresso da piazza Simone Corleo. Per la serata del 30 dicembre le vie del Borgo si animeranno con la musica della Sud Street Band.

Per i più piccoli sono stati pensati 'Un libro sotto l'albero', laboratorio di scrittura creativa all'interno della biblioteca comunale con incontri fino al 28 dicembre, e il Villaggio di Babbo Natale che troverà la sua consueta location all'interno del castello normanno-svevo a partire dal 22 dicembre. L'iniziativa - realizzata da Pro Loco, Asd Salemi, Fidapa, Avo, Unicef, Soarele Dance, Movimento francescano, Xaipe e HarMonia street Choir - sarà replicata altre cinque volte: il 23, 26, 29 e 30 dicembre, oltre che il 6 gennaio.

Due le serate dedicate al teatro, entrambe al Centro Kim: il 16 dicembre, alle 19, 'Aspettando il Natale: istruzioni per l'uso', spettacolo realizzato dall'associazione Aga; il 2 gennaio, alle 21:30, la rassegna 'Invernalia' dell'associazione Peppino Impastato proporrà 'Mafia: singolare femminile', di Cetta Brancato e Marzia Sabella. La musica sarà protagonista in cinque occasioni: con 'Tradizioni natalizie', a cura dell'associazione Globalmusic, il 26 dicembre, alle 17:30, in piazza Simone Corleo; con il concerto 'La tregua di Natale', dell'associazione 'Vincenzo Bellini-Città di Salemi', il 29 dicembre, alle 19, nella Chiesa Madre; con il 'Gran concerto di Natale', realizzato da 'The Women's Choir', il 30 dicembre, sempre nella Chiesa Madre; con 'Dixieland Band', di Globalmusic, il 5 gennaio, in centro storico, a partire dalle 17:30; con 'Cantares de Nochebuena', spettacolo realizzato da 'Coral Arte Flamenco', il 5 gennaio, alle 21:30, al castello.

Spazio poi ai laboratori: da quelli culinari dell'arancina e dei dolci natalizi, organizzati dall'associazione Pusillesi rispettivamente per il 13 e il 29 dicembre, nella sede dell'associazione, a quello creativo 'Una candela per te', messo a punto da Spazio Libero Onlus per il 22 dicembre (anche questo nella sede dell'associazione), passando per quello didattico sulla lavorazione dei mosaici realizzato dal Comune con Barbara Palermo e Chiara Caradonna per il 29 dicembre al Palazzo dei Musei. Spazio Libero Onlus, inoltre, organizzerà per il 15 dicembre, alle 17, nella sede dell'Avis, la Supertombola natalizia e per il 20 dicembre, in piazza Simone Corleo, alle 18, la Passeggiata con Babbo Natale. Il 30 dicembre, infine, Trekking nel Borgo, a partire dalle 16, per riscoprire gli angoli più belli di Salemi.