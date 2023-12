I fatti del 18 Dicembre: Meloni attacca tutti, maratona per la manovra, si cerca una tregua in Palestina

18/12/2023 07:00:00

E' il 18 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti di oggi in Italia e nel mondo:

• Gli Houthi continuano a colpire le navi commerciali che passano per il Mar Rosso. Il commercio mondiale è a rischio. Gli Stati Uniti stanno valutando un intervento militare

• La notizia dei tre ostaggi israeliani uccisi per errore da fuoco amico a Gaza ha avuto un contraccolpo nello Stato ebraico. A Tel Aviv grande manifestazione per chiedere al governo di riprendere gli scambi di prigionieri

• Stati Uniti e alleati stanno facendo pressioni su Netanyahu per convincerlo a cambiare strategia e a dare un po’ di respiro ai civili palestinesi di Gaza. Germania e Gran Bretagna chiedono un «cessate del fuoco sostenibile»

• Il cardinale Becciu è stato condannato a cinque anni di reclusione, 8 mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ora vuole ricorrere in appello

• Francesco ha festeggiato il suo 87° compleanno. Il pontificato è entrato nella fase finale. Oltretevere cova una resistenza silenziosa, si racconta di un’aria di «rivolta», di un Bergoglio sempre più duro e determinato. Si comincia a fare i nomi per i papabili al conclave

• Giorgia Meloni ha chiuso la festa di Atreju con un lungo discorso. Ha attaccato la Schlein, Conte, Saviano, i giornali, i poteri forti che vogliono fermarla, persino Chiara Ferragni. Poi ha avvisato tutti: «Io sono più resistente di quanto pensano gli avversari»





• Anche Elon Musk era ospite della festa di Fratelli d’Italia. La premier si è intrattenuta con lui in una saletta appartata. I ministri facevano a gara per contenderselo

• Romano Prodi ha lanciato Elly Schlein come federatrice del centrosinistra. Il problema è che Conte non ha la minima intenzione di lasciarsi «federare»

• Beppe Grillo è stato dimesso dall’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno (vicino a Marina di Bibbona)

• Le elezioni parlamentari in Serbia, le quinte dal 2012, sono filate lisce per il partito conservatore del presidente Aleksandar Vucic, da undici anni al potere

• Sabato un gommone carico di migranti è affondato al largo delle coste libiche. A bordo c’erano 86 subsahariani, tra cui donne e bambini. Il rimorchiatore Vos Tritone è riuscito a recuperarne 25, 61 risultano dispersi

• L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk, che ha sviluppato il farmaco per dimagrire, ha guadagnato talmente tanto in borsa che ormai vale più del pil della Danimarca



• Il MET di New York ha detto che restituirà alla Thailandia e alla Cambogia 16 statue. Gli esperti hanno accertato che erano state rubate

• L’Inter ha battuto la Lazio all’Olimpico per 2 a 0, Milan e Napoli tengono botta, il Bologna supera la Roma e si insedia al quarto posto. La Fiorentina vince per 1 a 0 contro il Verona

• Kareem Abdul-Jabbar, leggenda dell’Nb, ormai 76enne, è caduto durante un concerto, si è rotto l’anca e dovrà essere operato

• Sci azzurro in festa per due vittorie storiche. Dominik Paris, 34 anni, ha conquistato il primo posto in discesa libera nella Saslong. In Val d’Isère, trionfo di Federica Brignone nel SuperG davanti a Sofia Goggia

• È morto a Parigi Toni Negri, filosofo, leader di Autonomia operaia, fu tra i fondatori di Potere operaio. Fu condannato a 12 anni di carcere per associazione sovversiva. Aveva 90 anni

• Se ne è andato anche l’Emiro del Kuwait Nawaf Al Ahmad Al Sabah. Era ministro della Difesa nel 1990, quando l’Iraq di Saddam Hussein invase il Paese. Aveva 86 anni. Gli succede il fratellastro, che ne ha 83

Titoli

Corriere della Sera: Scintille tra Meloni e Schlein

la Repubblica: Meloni, assalto a Schlein

La Stampa: Meloni-Schlein, alta tensione

Il Sole 24 Ore: Scenari / Crescita, inflazione / tassi, risparmio / così partirà il 2024

Il Messaggero: Meloni-Schlein, scontro aperto

Il Giornale: La Meloni ne ha per tutti

Qn: Meloni rilancia: non mi fermerete

Il Fatto: Bavaglio anche sugli ordini / d’arresto: blitz di destre&Iv

Libero: Giorgia fa il botto di Natale

La Verità: Il 2024 sarà l’anno della censura

Il Mattino: «Con noi lo Stato a Caivano»

il Quotidiano del Sud: La Meloni faccia la nuova Thatcher

Domani: Fece un contratto d’oro a Fazzolari / Il governo lo piazza dg della spa 3-i