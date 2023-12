I fatti del 19 Dicembre: benedizione per le coppie omosessuali, Conte furioso, le scuse di Ferragni

19/12/2023 06:43:00

E' il 19 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• Il Papa dà il via libera alla benedizione delle coppie irregolari e omosessuali. Che sia chiaro: non è un matrimonio. Ma è comunque una svolta

• Giuseppe Conte, furioso per le parole sul Mes pronunciate alle camere da Giorgia Meloni, chiede alla Camera la convocazione di un giurì d’onore

• A far scoppiare una polemica ieri ci si è messo anche Ignazio La Russa. Ha detto che con il premierato i poteri del presidente della Repubblica verranno ridimensionati





• Chiara Ferragni ha ammesso di aver fatto un errore di comunicazione nella campagna della Balocco. Ha chiesto scusa e fatto sapere che donerà un milione di euro al Regina Margherita

• Nella task force anti Houthi creata dagli Usa c’è anche una fregata italiana. Ieri sono state attaccate altre due navi. In rialzo i prezzi di petrolio e gas

• Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin è in Israele per chiedere operazioni più chirurgiche e meno invasive nella Striscia

• Secondo la Germania, entro una decina di anni, Putin attaccherà un Paese Nato. Lo farà armando i separatisti così che non si possa invocare l’articolo 5

• Gli hacker russi hanno attaccato i server della Pubblica amministrazione. Fino alla tarda serata di ieri si è temuto che gli stipendi di dicembre e le tredicesime degli statali potessero saltare al mese successivo, ma l’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza ha scongiurato il pericolo

• Salvezza delle pensioni per i medici, aiuti ai giovani sui mutui, le precisazioni sugli affitti brevi e il taglio al fondo investimenti dei piccoli comuni. Le ultime novità in manovra, che verrà votata venerdì

• La popolazione italiana è scesa sotto i 59 milioni. Per ogni bambino con meno di sei anni ci sono più di cinque anziani

• Nuovo caso di suicidio assistito in Toscana con il sistema sanitario nazionale

• X finisce sotto indagine dell’Ue. Il social di Musk avrebbe violato il codice dell’Unione europea che regola i contenuti illegali, la pubblicità e la disinformazione online

• Iliad lancia un’offerta su Vodafone per una fusione in Italia

• Trump se la prende con i migranti e promette «massiccia operazione di deportazione del Paese». Intanto nei sondaggi Biden scende al 34 per cento

• Al-Sisi conquista il suo terzo mandato. Con l’89,6 per cento dei voti si conferma presidente dell’Egitto

• In Serbia vincono i conservatori del presidente Aleksandar Vučić

• Questa notte la Cina ha tremato. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha provocato la morte di almeno 116 persone. Diversi edifici sono crollati e si continua a scavare tra macerie in cerca dei dispersi

• È iniziato ad Hong Kong il processo a Jimmy Lai. L’ex proprietario dell’Apple Daily rischia l’ergastolo per collusione con forze straniere

• Domani l’Iran potrebbe giustiziare Samira Sabzianfard, una donna che uccise il marito che la torturava

• Ospite da Bruno Vespa a Cinque minuti, il cardinale angelo Becciu, condannato a cinque anni e mezzo di reclusione, si è difeso: «Voglio gridare al mondo che sono innocente»

• Matteo Di Pietro, lo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso a Casal Palocco uccise il piccolo Manuel Proietti, ha chiesto di patteggiare una pena di quattro anni. La procura ha dato parere favorevole

• Filippo Turetta, che ieri ha compiuto 22 anni, ha lasciato il reparto di psichiatria. Nella sua sezione ci sono una ventina di detenuti. Può guardare la tv e giocare alla Playstation

• Daniele Bedini, il falegname di Carrara accusato di aver ucciso in 24 ore Nevila Pjetri, 35 anni, e la transessuale Carlo “Camilla” Bertolotti, 43 anni, è stato condannato all’ergastolo

• L’uomo che speronò un motociclista dopo una banale lite a un semaforo è stato condannato a 14 anni. È colpa sua se è morto investito da un’altra auto

• In un incendio in una casa, probabilmente causa da un’illuminazione natalizia, è morto un bambino di nove anni. Suo fratello di 12 è ricoverato in una camera iperbarica. Anche la sorellina di 4 anni e la mamma di 35 sono in ospedale ma stanno bene

• Mirko Olceni, giovane promessa dello sci, è morto in uno scontro frontale. Aveva 18 anni

• La statua di Gérard Depardieu è stata rimossa dal museo delle cere di Parigi. Il documentario realizzato da Complément d’Enquête ha suscitato un’ondata di indignazione in tutta la Francia.

• Ai sorteggi della Champions League il Napoli ha pescato il Barcellona e l’Inter l’Atletico Madrid. Sarà durissima per la Lazio, che dovrà affrontare il Bayern Monaco. Nel posticipo di Serie A l’Atalanta ha battuto la Salernitana per 4 a 0

Titoli

Corriere della Sera: Case e fisco, sì alla Manovra

la Repubblica: Attacco al Quirinale

La Stampa: Italia senza figli, crescita bloccata

Il Sole 24 Ore: Pensioni, Comuni, affitti brevi e mutui: / tutte le ultime novità della manovra

Avvenire: L’anno dei naufragi

Il Messaggero: Mar Rosso, balzo di gas e petrolio

Il Giornale: Anche Mattarella / vuole cambiare / questa Europa

Leggo: L’Italia invecchia ma va a nozze

Qn: Manovra blindata, cambiano le pensioni

Il Fatto: Crosetto gratis nella casa / dell’imprenditore cyber

Libero: Il cinepandoro

La Verità: Papocchio del papa sulle coppie gay

Il Mattino: Manovra, stop al superbonus

il Quotidiano del Sud: Sud e Nord del mondo, nuova governance

il manifesto: Arma / infame

Domani: I medici in ginocchio contro Meloni / Nella sanità un euro su tre ai privati