Alcamo. Ecco il palinsesto degl eventi natalizi

20/12/2023 17:28:00

Un palinsesto natalizio ricco di eventi musicali e teatrali, gli immancabili appuntamenti per i più piccoli con l’opera dei Pupi,

la Casa di Babbo Natale e l’animazione in vari punti della città, le esibizioni dello Zampognaro e gli artisti di strada, la Sfilata del Carretto siciliano natalizio, tutto con la scenografia delle bellissime luminarie che abbelliscono il centro storico e il villaggio Maria Ausiliatrice.

Un’organizzazione che coinvolge la Pro Loco Città di Alcamo e tante associazioni presenti sul territorio, con degli eventi di punta di grande attrattiva: il 20 Dicembre, il concerto di Daria Biancardi al teatro Cielo d’Alcamo, il 27 dicembre il concerto Gospel con Alessandra Salerno in Chiesa Madre, il 29 Dicembre lo spettacolo teatrale "Natale in Casa Cupiello" di AXA-Arabafenice 2023, il concerto di Giovanni Baglioni il 30 dicembre e un Capodanno d’eccezione in piazza Ciullo con Massimo Minutella che presenta Roy Paci e Aretuska con Matranga & Minafò.

Dichiarano il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle attività e contenitori culturali, spettacolo e sviluppo turistico Donatella Bonanno “un programma variegato, fatto di musica e spettacoli teatrali, il Mercatino di Natale, lungo le strade del centro storico (e non solo) illuminate a festa e tanto altro ancora fino al 7 Gennaio”. Continua l’Assessore “tanti gli appuntamenti di rilievo proposti, siamo certi che gli eventi in programma richiameranno tantissime persone da tutta la Sicilia”.

