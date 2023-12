I fatti del 22 Dicembre: strage a Praga, rivoluzione nel calcio, la Camera respinge il Mes

22/12/2023 06:44:00

E' il 22 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• All’università di Praga David Kozak, uno studente di 24 anni, ha imbracciato un fucile e ha ucciso 14 studenti sparando all’impazzata. Poi s’è suicidato con un colpo in gola. Poche ora prima, in casa, aveva ammazzato suo padre

• Uefa e Fifa non hanno più il monopolio del calcio. Lo dichiara una clamorosa sentenza della corte di Giustizia Ue che potrebbe rivoluzionare il mondo del pallone

• La Camera respinge il Mes ma la maggioranza si spacca. Se Fdi e Lega hanno votato no, Forza Italia e Noi moderato si sono astenuti. Contro il meccanismo salva-stati hanno votato anche i deputati del M5s





• Tra Israele e Hamas non c’è tregua. I miliziani si dicono disponibili al rilascio degli ostaggi solo in cambio di tutti i detenuti palestinesi. Per Netanyahu i terroristi devono solo scegliere se arrendersi o morire. Il voto all’Onu è stato rinviato di nuovo ma, pare, che Usa ed Emirati siano vicini a un accordo

• Putin ha una rivale. L’ex giornalista russa Yekaterina Duntsova si è candidata alle presidenziali

• Mosca ha inserito sulla lista dei ricercati anche Maria Pevchik, responsabile della Fondazione di Navalny. Dell’oppositore non c’è ancora traccia

• Il mondo del giornalismo si mobilità contro l’emendamento Costa che vieta la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare. In attesa dello sciopero generale si pensa di disertare la conferenza stampa della Meloni

• Natale da dimenticare per Chiara Ferragni. Dopo gli scandali, la multa e le scuse, l’influencer ha perso il contratto per gli occhiali con Safilo

• La giunta delle immunità ha salvato Maurizio Gasparri: l’incarico del senatore forzista in Cyberealm è compatibile con il mandato parlamentare

• A tre giorni dal Natale, i lavoratori del turismo e del terziario scioperano per reclamare il rinnovo dei contratti scaduti in media da oltre tre anni

• Polemiche in Veneto perché le maestre di un’elementare di Padova, per non offendere bimbi di altre religioni, hanno sostituito «Gesù» con «Cucù» in una canzone di Natale

• L’Argentina è scesa in piazza per protestare contro il decreto di Milei sulla privatizzazione. Il provvedimento però deve essere ancora approvato dal Parlamento e il neopresidente non ha i numeri

• Il 54% promuove il no a Trump del Colorado ma il tycoon cresce del 3 per cento nei sondaggi

• Bujar Fandaj, il kosovaro di 41 anni che martedì in provincia di Treviso, ha ucciso Vanessa Ballan, cassiera di 27 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del pm. Oggi l’autopsia

• Caso La Russa Jr., i pm aprono un fascicolo per il revenge porn per via della diffusione dei video che riprendevano i rapporti sessuali

• In un’intervista in tv il presidente Emmanuel Macron ha difeso Gerard Depardieu. L’attore è accusato di violenze da più di diciassette donne ma secondo il presidente si tratta di una caccia all’uomo: «Depardieu rende fiera la Francia»

• Amanda Knox torna a processo in Italia. Deve difendersi dall’accusa di diffamazione nei confronti di Patrick Lumumba

• A Palermo Rosolino Celesia, un ragazzo di 22 anni, è morto ammazzato durante una rissa nei bagni di una discoteca. Ad ucciderlo con due colpi di pistola sarebbe stato un ragazzo di 17 anni



• Al processo bis per la strage di Corinaldo i pm hanno chiesto per i gestori del locale e per chi ha rilasciato i permessi pene complessive per 49 anni e 8 mesi. Secondo la procura il locale non era adeguato

• Lunedì sera, in piazza De Agostini a Milano, la legenda della scherma azzurra Attilio Fini, 93 anni, ha sventato una rapina. Ha tirato un cazzotto in faccia a un algerino che gli puntava contro una pistola

• Caterina Caselli s’è rotta n braccio. È inciampata in Galleria del Corso a Milano sui cavi delle luminarie

• Io capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist degli Oscar. Martin Scorsese riceverà l’Orso d’oro onorario al prossimo festival di Berlino

Titoli

Corriere della Sera: Stop al fondo salva-Stati: è scontro

la Repubblica: Mes, strappo con l’Europa

La Stampa: Lo stop al Mes spacca il governo

Il Sole 24 Ore: Istruzione tecnica, sì alla riforma

Avvenire: In Mes alla bufera

Il Messaggero: Bocciato il Mes, politica divisa

Il Giornale: Calcio chic, cambia tutto

Leggo: Un cenone salatissimo

Qn: Mes bocciato, tensioni nella maggioranza

Il Fatto: Patto, stretta da 12 mld l’anno / Conte: «È il cappio di Meloni»

Libero: Cucù, Gesù non c’è più

La Verità: I vescovi di mezzo mondo / si ribellano al Papa sui gay

Il Mattino: Mes, la bocciatura che divide

il Quotidiano del Sud: Prigionieri del populismo

il manifesto: Il patto / indietro

Domani: No al Mes, la maggioranza si spacca