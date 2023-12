Mazara si conferma comune "riciclione"

24/12/2023 19:00:00

Mazara del Vallo si conferma primo comune siciliano "riciclone" della Sicilia tra le città con popolazione superiore ai 50mila abitanti, con 57 kg abitante e 87,3% di raccolta differenziata.

Il dato riferito al 2022 consente al Comune di Mazara del Vallo di bissare il successo ottenuto lo scorso anno ed ottenere il riconoscimento di LEGAMBIENTE SICILIA nell'ambito dell'iniziativa "Sicilia Munnizza Free" il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dei rifiiuti ed avviarci verso l'economia circolare. Iniziativa svoltasi ai Cantieri della Zisa di Palermo con il patrocinio di Anci Sicilia e Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

Il dossier dei Comuni Ricicloni Sicilia conferma la virtuosità del Comune di Mazara del Vallo per i servizi di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Salvatore Quinci che dichiara: "Nonostante il successo ottenuto non ci fermiamo ed anzi proseguiamo anche le nostre azioni di contrasto all'abbandono di indiscriminato dei rifiuti con una campagna di sensibilizzazione, controllo e monitoraggio che sarà intensificata nei prossimi giorni".

*****

Contributo caregiver disabili. Scadenza domande entro il 30 dicembre - Il Distretto socio sanitario n. 53 ricorda agli utenti distrettuali dei comuni di Salemi, Vita, Gibellina e Mazara del Vallo (comune capofila) che in base ai provvedimenti ed al fondo economico 2021 della Regione Siciliana scadrà tra qualche giorno ed esattamente il 30 dicembre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo economico una tantum per il sostegno di cura e assistenza Bonus Caregiver per disabili gravissimi e gravi non autosufficienti. I caregivers sono persone che si prendono cura di propri familiari affetti da disabilità grave e gravissima secondo i criteri dell'avviso. In allegato Avviso e modello di domanda che dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 dicembre presso il protocollo del proprio comune.

*****

Il sindaco Quinci accetta le dimissioni dall'assessore Torrente - Con determinazione sindacale il sindaco Salvatore Quinci ha "preso atto" delle dimissioni dall'incarico rassegnate ieri dall'assessore Vito Torrente ed ha proceduto alla rimodulazione delle deleghe, mantenendo inalterate le deleghe conferite ai restanti 6 assessori e trattenendo per sé le deleghe prima assegnate a Vito Torrente (Lavori Pubblici e Servizi alla città, Urbanistica ed Infrastrutture).

Pertanto l'attuale Giunta municipale presieduta dal sindaco Quinci, a seguito delle dimissioni di Torrente, si riduce nel numero passando da sette a sei assessori ed è così composta.

Vito Billardello: vice sindaco e assessore con deleghe a Welfare, Sport, Pubblica Istruzione;

Matteo Bommarito: deleghe ai Servizi Cimiteriali e Demografici, Polizia Municipale e Viabilità, Attività Produttive e Servizi alle Imprese;

Gianfranco Casale: deleghe alle Politiche Giovanili, Partecipazione e Coesione Sociale, Innovazione, Smart City e Benessere degli animali;

Teresa Diadema: deleghe all' Agricoltura, Arredo Urbano e Verde Pubblico, Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili;

Gioacchino Emmola: deleghe all’Ambiente e al Patrimonio;

Francesco Di Liberti: deleghe Bilancio, Tributi, Rapporto con il Consiglio Comunale.

Il sindaco Salvatore Quinci, pertanto, oltre alle deleghe già trattenute sulla base della determinazione n. 39 dell'8 marzo 2023 - Personale, Pesca e Politiche Comunitarie, Turismo Cultura ed Eventi - trattiene inoltre le deleghe Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Urbanistica ed Infrastrutture.