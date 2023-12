Marsala, la sua classe dirigente e l'identità smarrita...

26/12/2023 20:45:00

Identità. In psicologia è la consapevolezza che aspetti diversi dell’immagine di sé formano un sistema coerente e integrato, seleziona comportamenti idonei all'adattamento e favorisce la progettualità. La filosofia sostiene che ogni cosa è uguale a sé stessa -X=X-, ossia che una cosa non può essere nello stesso tempo X e non meno X.

Per il filosofo e psicanalista Galimberti è un dono ricevuto dalla società, attraverso il riconoscimento. Quella politica in inglese: identity politics, traducibile alla lettera come politica dell’identità, ossia i molteplici modi di fare politica che si richiamano a un concetto, il proprio concetto, di identità. Una tendenza che di fatto, per natura dell’uomo, è sempre esistita.

Il PD dopo la sconfitta elettorale del 2022 che ha sancito la perdita di 6,7 milioni di voti dalla sua nascita -2007-, ha iniziato la sua nuova ricerca. Per ricordare anche il tanto decantato successo del partito a guida Renzi alle europee del 2014 con il 40,81%, aveva ottenuto quasi un milione di consensi in meno -11,2- rispetto alla sua genesi, 12,095 milioni, sebbene in politologia non si ritiene opportuno comparare due competizioni diverse.

Era settembre, Letta si dimise e annunciò la convocazione del congresso che ha portato Elly Schlein al vertice del partito. Redistribuzione del reddito, diritti civili -fine vita, libertà-, sociali-lavoro,salario minimo-, attenzione ai deboli, europeismo di berlingueriana memoria, sembrano connotare il nuovo corso del PD. Si è trattato dell'identità rispetto ai massimi sistemi.

Nel minimo si pensa alla città in cui si vive, Marsala. Quale sia quella del primo cittadino, dopo oltre tre anni dal suo avvento è ben definita, il potere dell'Urbe. Lo confermano le tre giunte che si sono susseguite e la quarta in arrivo. Quella del consiglio comunale nel 2020 sembrava chiara, ventuno discepoli di Grillo.

Ma nel mezzo del cammin di loro vita-la consiliatura-si ritrovarono per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. Il loro accompagnatore Virgilio alias Sturiano, li voleva condurre nell'Eden del sindaco, ma in undici sembrano avere trovata una nuova Identità, l'opposizione che dovrebbe rivelarsi con il volto della mozione di sfiducia.

Vittorio Alfieri