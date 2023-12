I fatti del 27 Dicembre: le guerre non si fermano, Trump insulta, elettori di Meloni delusi

27/12/2023 07:26:00

E' il 27 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• L’Iran promette vendetta per l’uccisione del pasdaran Mousavi. Non è chiaro se se la prenderà con le basi americane o se attaccherà Israele allargando il conflitto. Intanto Tel Aviv sta intensificando i raid a Gaza ma il leader di Hamas Yahya Sinwar fa sapere che non si piegherà

• Kiev ha colpito una nave russa in Crimea ma si è dovuta ritirare da Marinka

• Alexej Navalny sta bene. È stato trasferito in una prigione oltre il circolo polare artico

• Papa Francesco ha invocato la pace per tutti i popoli straziati dalla guerra. Dalla Terra Santa ai paesi dell’Africa





• Un elettore su due di Giorgia Meloni si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto del momento. La colpa è soprattutto dell’inflazione

• Trump ha passato il Natale a insultare Biden sui social. Gli ha augurato di marcire all’inferno

• Il Fisco ha restituito agli italiani la cifra record di 22,4 miliardi di euro, 2,5 miliardi in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%)

• Gli italiani hanno speso 22,8 miliardi di euro per il Natale 2023, con un aumento del 14,8% rispetto all’anno precedente. Una crescita dovuta ai rincari dei prodotti

• Un’équipe di chirurghi del Cto di Torino è riuscita a salvare la mano paralizzata di un paziente grazie al nervo sciatico che controllava il piede. Una procedura innovativa e mai tentata prima

• I social media sono in crisi ed entro due anni il cinquanta per cento degli utenti smetterà di frequentarli

• Diecimila persone, in gran parte da Guatemala e Honduras, sono entrate in Messico. Si sono riunite alla vigilia di Natale e, in quella che loro stessi chiamano la «marcia della povertà», puntano alla frontiera con il Texas

• In Francia un uomo con seri problemi psicologici ha sterminato la sua famiglia. Ha ucciso a coltellate la moglie e le due figlie più grandi. Ha annegato il maschietto di 4 anni e soffocato l’ultimogenito di soli 9 mesi

• A Palermo un uomo che portava in braccio il figlioletto di 4 anni è precipitato dal balcone di casa. Dopo aver sfondato la tettoia di un ristorante s’è schiantato sul pavimento del locale. Lui è morto, il piccolo s’è rotto solo il braccino. Qui l'articolo.

• A Novellara, paese in provincia di Reggio Emilia dove morì Saman Abbas, una ragazza pakistana ha denunciato il padre e la matrigna. Volevano costringerla ad andare in Pakistan per sposarsi e, quando lei s’è rifiutata, il padre l’ha minacciata: «Ti faccio fare la stessa fine di Saman»





• A Terni un indiano è stato pestato di botte perché si è rifiutato di sposare una connazionale per farle avere la cittadinanza

• Cinquantasei personalità del mondo della cultura francese hanno scritto una lettera pubblica su Le Figarò per difendere Gérard Depardieu dal linciaggio mediatico. L’attore è accusato di molestie da quindici donne

• I musei aperti a Natale sono stati un successo per Sangiuliano, ma Il Fatto non è d’accordo

• Il generale Vannacci oggi torna al lavoro ma fa sapere che continuerà a presentare il suo libro nel tempo libero

• Il 9 gennaio esce Dare la vita, il libro postumo di Michela Murgia edito da Rizzoli. Parla della sua famiglia Queer

• Parma campione d’inverno della Serie B, un primo posto con sei punti di vantaggio sulla seconda

Titoli

Corriere della Sera: Gaza, la guerra non si ferma

la Repubblica: La grande crisi di FI

La Stampa: Gli elettori di Meloni delusi dall’Italia

Il Sole 24 Ore: Partite Iva, flat tax con nuovi calcoli

Avvenire: La marcia dei 10mila

Il Messaggero: Bonus, in arrivo la stretta / Trattativa aperta sul 110%

Il Giornale: Inter, emergenza conti

Qn: Nuova Irpef e Superbonus, ultimi nodi

Il Fatto: La legge Bavaglio diventa / un boomerang per Meloni

Libero: Miracolo Soumahoro / Bella vita senza soldi

La Verità: Il capo dei vescovi contro «La Verità»

Il Mattino: Premierato, tetto ai mandati

il Quotidiano del Sud: Il duo franco-tedesco ha giocato la partita / L’Italia ha scelto fi rimanere a bordo campo

il manifesto: Caldodanno

Domani: Superbonus, Ue e la sfida di Salvini / Meloni deve scegliere chi essere