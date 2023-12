Alcamo, Giovanni Baglioni in concerto il 30 dicembre al Teatro Cielo d'Alcamo

28/12/2023 11:03:00

Fra gli eventi del palinsesto natalizio dell’Amministrazione Surdi, sabato 30 dicembre alle 21.00,

il concerto di Giovanni Baglioni al teatro Cielo d’Alcamo.

Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni e Paola Massari, è uno strumentista, un nome fra i più originali nel panorama della chitarra acustica solista contemporanea. Virtuoso dello strumento, si approccia alla chitarra in maniera spettacolare da vedere e ascoltare, spaziando dal tapping, all’impiego di accordature alternative, all’utilizzo percussivo dello strumento e ad una ricerca polifonica e timbrica.

Dal 2006, ha iniziato ad esibirsi dal vivo attingendo al repertorio di esponenti della chitarra acustica solista quali Tommy Emmanuel, Michael Hedges, Erik Mongrain, Preston Reed, Andy Mckee, Maneli Jamal, Justin King. Nel 2009 è stato pubblicato il suo primo disco dal titolo Anima Meccanica, cui hanno fatto

seguito diversi tour di successo sul territorio italiano. È stato guest star di Mario Biondi nel disco If, e nel seguente Spazio Tempo Tour. Ha partecipato come ospite solista e arrangiatore in numerosi tour di Claudio Baglioni. Ha partecipato al progetto Da Manhattan a Cefalù del pianista jazz Santi Scarcella. Ha condiviso il palco con Nicola Piovani, Simone Cristicchi, Mario Venuti, Pier Cortese, Filippo Graziani.

Per il programma di Natale 2023: https://tiny.cc/alcamo