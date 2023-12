Meteo. Temperature primaverili in Sicilia, nonostante le nuvole

28/12/2023 08:47:00

Superato il Natale con giornate soleggiate, la Sicilia si avvicina al Capodanno con temperature primaverili. Nelle previsioni meteo per i prossimi giorni ci sono nuvole irregolari, sparse, ma che non dovrebbero portare precipitazioni.

Diciamo che non bisogna portare l'ombrello per una gita fuori porta e (quasi) neanche il costume. Le temperature però sono gradevoli fino all'inizio del nuovo anno.

L’anticiclone che si è consolidato nel Mediterraneo porterà infatti alta pressione in tutta la Sicilia, niente pioggia, qualche nuvola isolata e soprattutto temperature comprese tra 16 e 20°C nei valori massimi in pianura e lungo le coste, quindi ben al di sopra delle medie stagionali.

A Trapani, oggi giovedì 28 Dicembre sereno con assenza di nubi, con temperature stazionarie sia nei valori minimi che massimi rispetto alla giornata precedente. Sono previste una temperatura minima di 9 gradi alle ore 02:00 ed una temperatura massima di 15 gradi alle ore 13:00. Non sono previste precipitazioni. I venti si presenteranno di debole intensità con raffiche fino a 26km/h e provenienti principalmente da Sud-Est. Il mare si presenterà per lo più poco mosso con un’altezza massima dell’onda di 0.3m. Lo zero termico si assesterà tra i 3450 m ed i 3600m. La previsione ha un’affidabilità alta, pari al 70%.