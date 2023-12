In attesa della nuova Giunta, il consiglio di Marsala aspetta il Sindaco ...

28/12/2023 10:40:00

In attesa della nuova Giunta, il consiglio comunale di Marsala torna a riunirsi. Ieri, però, non c'erano nè il Sindaco nè gli assessori, almeno all'inizio della seduta, e la cosa ha irritato i consiglieri. Oggi alle 11 nuova seduta.

L'Assenza. È quella che si è notata nel consiglio comunale di Marsala del 27 dicembre. Inizialmente è stata quella della giunta e moltissimi consiglieri l'hanno rimarcata. Dopo venti minuti si palesano gli assessori Agate e Gerardi. Quest'ultimo rintracciato da Chi l'ha Visto, siede però tra i banchi dei consiglieri e dopo un poco diventerà uno è trino: consigliere, assessore e presidente del Consiglio. Il provvedimento principe è la revisione periodica delle partecipate, anche se Di Pietra chiede notizie sul bilancio 2024-26 e relazione annuale del sindaco. Il delegato Agate ai, Traporti, Promozione Turistica, Attività Produttive, Partecipate, Bilancio, Finanze e Tributi, Patrimonio, Sistemi Informatici e Telecomunicazioni, relaziona sullo stato e la volontà del sindaco sulle organizzazioni. Terra dei Fenici in liquidazione. Consorzio Universitario, si propone il mantenimento anche senza un corso,quello di Enologia è stato sfrattato, temporaneamente afferma il primo cittadino. Il campo biomedico si apprende la chiusura, accettabile da visura camerale da inizio anno, ma nessuno ne era al corrente. Sul distretto turistico occidentale si conferma la dismissione. Sulla SSR Nord Trapani si rimane nella società, ci mancherebbe, riguarda la gestione dei rifiuti. Idem per l'ente mostra di pittura, ma viene rappresentato il ruolo marginale, potrebbe diventare il gestore di tutti i 'contenitori culturali' della città. Gal Elimos e Flag riconfermati. Poi la pietra dello scandalo, Marsala Schola. Grillo propone uno studio sulla razionalizzazione e valorizzazione dei servizi affidandolo al dottore Sparla, che da Gennaio verrà impiegato con incarico a scavalco nell'ente, perché lo si vuole trasformare in una Azienda Speciale ,il modello è Messina servizi, poi diranno ai cittadini di che si tratta. Non dimenticando che per statuto nel 2026, cesserà la sua esistenza. Tanto per non cambiare ci sarà l'Assenza di rispetto, perché resteranno solo 4 consiglieri: Sturiano, Coppola, Orlando e Di Pietra e i due assessori Agate e Gerardi. Il 28 dicembre come da convocazione si ripeterà, sempre alle 11 e la richiesta di presenza del sindaco.



Vittorio Alfieri

Questa la nota dell'ufficio stampa del Comune:

Presenti 16 consiglieri al Consiglio comunale avviato stamattina, il presidente E. Sturiano ha data la parola - per comunicazioni - a F. Coppola, G. Di Pietra, P. Carnese, P. Giacalone, tutti lamentando sia l'assenza in Aula di rappresentanti della Giunta, nonché la mancanza di importanti punti all'Odg, quali il bilancio e la relazione annuale del sindaco. A seguire, L. Orlando ha rivolto un plauso ai dipendenti comunali che hanno contribuito al finanziamento dei lavori per la piscina comunale; si è complimentato con il Corpo della Polizia Municipale per un servizio effettuato correndo rischi per l'incolumità degli agenti (inseguimento); M. Fernandez ha ringraziato quanti hanno risolto problema in via C. Isgrò (fuoriuscita acque nere); P. Ferrantelli ha posto il problema dell'incolumità pubblica a causa di quanti scorrazzano per le vie cittadine con auto e moto. Conclusa questa prima fare, il presidente E. Sturiano ha ricordato la prematura scomparsa di Mario Parrinello, coniuge della direttrice della Biblioteca comunale Milena Cudia. Presente l'assessore Salvatore Agate, lo stesso si è scusato per il protrarsi dei lavori di Giunta che hanno impedito di essere puntuale in Aula. Ha quindi risposto ad alcune comunicazioni. I lavori sono proseguiti con la discussione e l'approvazione di tre riconoscimenti di “debiti fuori bilancio” su cui aveva relazionato P. Ferrantelli. Successivamente, nel prendere la parola G. Di Pietra, lo stesso si è soffermato sulla delibera “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”, chiedendone il prelievo. Approvato l'atto, lo stesso è stato illustrato dall'assessore S. Agate comunicando, in particolare, la rescissione dell'adesione al Distretto Turistico e il mantenimneto dell'Istituzione Marsala Schola che sarà riesaminata sotto il profilo giuridico e dei servizi erogati (c'è uno studio-approfondimento in corso). Subito dopo sono intervenuti L. Orlando, P. Ferrantelli, G. Di Pietra, F. Coppola. Dopo alcune precisazioni dell'assessore S. Agate (l'atto sulle “partecipate” fotografa la situazione nell'anno 2022; continuano le interloquzioni con l'Università di Palermo per la sede a Marsala della Facoltà di Enologia), sono continuate le richieste di chiarimenti e contestazioni politiche dei consiglieri Orlando, Di Pietra e Coppola. Al termine della discussione - mentre diversi consiglieri avanzavano la richiesta della presenza in Aula del sindaco Grillo, al fine di continuare la trattazione del punto sulle “partecipate” - il presidente ha aggiornato i lavori a domani, con seduta già convocata per le ore 11:00.