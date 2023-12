I fatti del 29 Dicembre: l'arresto di Verdini jr, accordo sul superbonus,quarta rata Pnrr

29/12/2023 07:45:00

E' il 29 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore Denis, è agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su gli appalti dell’Anas. Una storia di mazzette in cambio di appalti. Di appalti aggiudicati grazie alle promozioni. Di promozioni ottenute facendo leva sulla politica, grazie all’esperienza del padre Denis e ai suoi amici

• La maggioranza ha trovato un accordo sul superbonus. Il 110% resterà in vigore per i redditi bassi. Ci sarà una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non completa i lavori entro il 31 dicembre. Per il 2024 l’agevolazione sarà al 70 per cento





• Nel Milleproroghe ci sono norme che riguardano medici di base, pediatri, presidi. Altre che riguardano la giustizia, l’agenzia delle entrate, ma salta il bonus fiscale per i calciatori

• I 16,5 miliardi della quarta rata del Pnrr sono arrivati. Ora si attende il via libera per la quinta rata

• La Meloni ha una sindrome otolitica. Ha avuto nausee e vertigini. Ora con il collare sta meglio. La conferenza stampa di fine anno si terrà il 4 gennaio

• Al-Sisi ha presentato un piano in tre fasi per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele, ma al momento nessuna delle parti ha risposto

• A Nord di Israele si intensificano i combattimenti con Hezbollah. Intanto spunta un nuovo video girato tra il 14 e il 18 dicembre allo stadio Yarmouk di Gaza City, mostra prigionieri palestinesi, anche minorenni, spogliati con le mani in alto in mezzo al campo

• Dicembre è il mese più difficile dell’anno per le forze di difesa ucraine. I russi avanzano su sette fronti

• Nel primo trimestre del nuovo anno la bolletta elettrica diminuirà del 10,8%

• Fumata nera per l’ex Ilva. La riunione del Cda di Acciaierie d’Italia si è conclusa con un nuovo nulla di fatto. Oggi i sindacati metalmeccanici sono convocati a Palazzo Chigi

• L’antitrust ha multato per 4,5 milioni di euro Facile ristrutturare. Avrebbe falsificato i commenti postivi e fatto pagare l’Iva al 22% quando era al 10

• Femminicidio è la parola dell’anno per la Treccani

• La Corea del Nord si prepara alla guerra

• Dopo il Colorado anche il Maine esclude Trump dalle primarie

• La Corte costituzionale ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio per Salvatore Esposito. Le intercettazioni disposte nell’ambito dell’inchiesta sulla Bigliettopoli torinese erano inutilizzabili



• Dopo Milano e Cuneo anche la procura di Prato ha aperto un fascicolo sul caso del Pandoro Balocco firmato Ferragni

• La procura di Roma ha accettato la richiesta di patteggiamento a quattro anni di Matteo Di Pietro, lo youtuber che a Casal Palocco travolse una Smart uccidendo il piccolo Manuel Proietti

• David Kozak, il ragazzo di 24 anni morto suicida dopo aver ucciso 14 persone in un attacco armato all’università di Praga, aveva già ucciso due persone una settimana prima della strage. Si tratta di un uomo di 32 anni e della sua figlioletta di due mesi.

• In Francia la gauche boicotta i concerti di Beatrice Venezi perché vicina a Giorgia Meloni

• Sono morti Dada Grimaldi, la prima regista donna della tv italiana, e Gaston Glock, l’inventore della leggendaria pistola

• Altro capolavoro di Federica Brignone sulle nevi austriache di Lienz: quinta nella prima manche, fa il miglior tempo nella seconda e balza alle spalle della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin

Titoli

Corriere della Sera: Fisco e Superbonus: le novità

la Repubblica: Il sistema Verdini

La Stampa: Superbonus, passa la linea Giorgetti

Il Sole 24 Ore: Superbonus, ok al decreto salva spese / Arriva il mini aiuto per i redditi bassi

Avvenire: Ancora superbonus

Il Messaggero: Giustizia, mossa anti-ritardi / Superbonus ai redditi bassi

Il Giornale: Poker di fine anno

Qn: Sanatoria superbonus e tagli all’Irpef

Il Fatto: Corruzione: arrestato / il “cognato” di Salvini

Libero: L’uomo dell’anno (con foto di Giorgia Meloni)

La Verità: Pur di benedire le unioni gay / violate le regole del Vaticano

Il Mattino: Superbonus per i redditi bassi

il Quotidiano del Sud: L’eredità Delors manifesto della nuova Europa

il manifesto: In riserva

Domani: Arriva il Superbonus di cittadinanza Giorgetti perde la partita con Tajani