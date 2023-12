Erice, approvato il consuntivo 2022. Donati buoni spesa solidali

30/12/2023 17:00:00

Il Consiglio Comunale di Erice, mercoledì 27 dicembre, ha approvato, a maggioranza dei partecipanti, il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022. La proposta di approvazione del “Consuntivo 2022” ha ricevuto 7 voti favorevoli e 4 astensioni. Cinque gli assenti. La situazione finanziaria si chiude, nell’esercizio 2022, con un risultato di amministrazione pari ad 15 milioni e 890mila euro.

«L'approvazione del rendiconto di gestione – commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore al bilancio, Pino Agliastro – è frutto di un impegno costante finalizzato a garantire una gestione il più possibile efficiente delle risorse comunali. Attraverso un lavoro diligente ed attento, gli uffici hanno agito per assicurare che ogni euro speso potesse contribuire al benessere della nostra comunità, sia in termini di servizi essenziali che di nuovi interventi messi in campo proprio con questo scopo. Il rendiconto certifica una buona situazione finanziaria e patrimoniale, nonostante i gravosi tagli ai trasferimenti, statali e regionali che stanno attanagliando tutti gli enti locali. I principali indicatori economico-finanziari sono infatti positivi anche considerati gli strascichi della pandemia e dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina. Desideriamo esprimere la nostra personale gratitudine a tutti coloro i quali hanno collaborato e hanno consentito il raggiungimento di questo risultato, in una situazione generale che vede molti altri enti locali attraversare gravissimi momenti di difficoltà. Adesso – concludono - le attenzioni sono rivolte all'approvazione del bilancio di previsione 2024».

*****

Donati buoni spesa solidali - L'Amministrazione comunale di Erice ha ricevuto, dall'associazione C.I.F. Trapani - Centro Italiano Femminile, la donazione di buoni spesa solidali per un totale di 150 euro da devolvere in favore delle famiglie meno abbienti del territorio ericino. «Ringrazio di cuore anche le componenti dell'associazione Centro Italiano Femminile per questo generoso gesto che si aggiunge ai precedenti del dott. Sciacchitano e dell'associazione GOD Tre Mari - commenta la sindaca Daniela Toscano -. Si tratta di un'azione encomiabile che contribuirà a dare una mano a chi versa in condizioni di fragilità sociale».

*****

BONUS CAREGIVER anno 2021 - Contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare dei disabili gravi e gravissimi.

Con il presente avviso il DISTRETTO SOCIO SANITARIO D50, di cui il Comune di Erice è componente, rende noto che Con delibera di Giunta Regionale n.360 del 25 Luglio e con Decreto del Dirigente del Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia n.1647 del 19 Giugno 2023, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha disposto l’assegnazione della somma di € 47.551,70 a favore del Distretto socio- sanitario D50 vincolata al trasferimento monetario “bonus caregiver” destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave e gravissima relativamente all’annualità 2021.

Pertanto si invitano i CAREGIVER, dei disabili gravi o gravissimi, residenti nel Comuni di Erice in possesso dei requisiti a presentare richiesta di “Bonus caregiver” presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, sito in via Ignazio Poma, dal 10/1/2024 al 30/01/2024. A questo link potete scaricare tutte i modelli di domanda.