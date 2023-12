Il Capodanno alle Isole Egadi, tra zampognari e concerti

30/12/2023 22:00:00

Con il suono delle zampogne si è aperto ieri alle Egadi il lungo fine settimana che culminerà con i festeggiamenti per il nuovo anno.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco Isole Egadi, l’Area Marina Protetta e le Associazioni del territorio ha organizzato una lunga serie di eventi che accompagneranno residenti e visitatori fino alla fine delle feste. Ieri mattina gli zampognari hanno girato per le vie di Favignana e Levanzo creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Nel pomeriggio, all’ex Stabilimento Florio, s’è svolto il concerto di Capodanno.

Il Corpo Bandistico "M° Giuseppe Beninati", diretto dal maestro Silvio Barbara, accompagnato dal soprano Clara Pizzo, ha proposto un repertorio di brani della tradizione musicale che è stato molto apprezzato dal folto pubblico presente in sala. Il sindaco Francesco Forgione, intervenendo al termine dello spettacolo, ha augurato un buon 2024 a tutta la comunità egadina: "Che sia un anno di pace che ci liberi da ogni forma di violenza. Non abituiamoci all'orrore della guerra, ai bambini che muoiono sotto le bombe, di chiunque siano le bombe e chiunque siano coloro che le lanciano. Un pensiero va alle persone più deboli, a chi soffre, a chi ha bisogno anche nelle nostre isole, agli ospiti del nostro penitenziario. Auguri a tutti per un buon 2024, che sia davvero un anno nuovo".

Grande festa ieri sera anche a Marettimo con la Sagra delle sfincia. Un momento di gioia e di condivisione nello spirito del Natale.



Il lungo fine settimana si concluderà domani con i festeggiamenti per il nuovo anno. A Favignana, a partire dalle 23.00, grande festa in Piazza Europa con la musica di Koolfunk e Mirko Di Vita e la voce di Vincenzo Campo. A Marettimo e Levanzo appuntamento all'Oratorio parrocchiale e al Centro sociale.