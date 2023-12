Social Housing Amabilina, il Comune ci riprova. Ancora nove alloggi da assegnare

30/12/2023 06:00:00

E sono tre. Il Comune di Marsala ci riprova, e pubblica un nuovo avviso per l’assegnazione degli alloggi del Social Housing di Amabilina.

Non sono alloggi popolari, ma piccoli appartamenti che vengono affittati a canoni vantaggiosi per quei nuclei familiari che non hanno un reddito altissimo.

I nuovi alloggi sono praticamente pronti, e bisogna assegnarli anche con una certa fretta, per il rischio che, come accade spesso con le opere pubbliche, vengano vandalizzati.

Qualche settimana fa è stato pubblicato il nuovo avviso, il terzo, dopo che il primo è andato male, e il secondo non ha completato l'assegnazione dei 25 alloggi costruiti.



IL PROGETTO

Ad Amabilina, dove c’era una scuola, poi trasformata in uffici tecnici, è stata fatta un'importante operazione di recupero (qui un nostro reportage)

Quelle che sono state realizzate non sono case popolari, ma è un nuovo concetto di abitazione sociale, che arriva direttamente dal Nord Europa. Pensato per chi non può permettersi di pagare affitti esagerati. E con ambienti e spazi per la collettività, per recuperare aree degradate e promuovere la socialità.

C’è stata la riqualificazione di un’intera area del quartiere Amabilina, con la realizzazione di 25 alloggi sociali a canone calmierato e di una serie di servizi rivolti alla comunità, fra cui un poliambulatorio e un centro analisi, auditorium, una biblioteca, una cucina e zona living condivisa, una sala brico. Inoltre, sono state potenziate strade e realizzate aree verdi attrezzate con giochi per bambini e panchine, e verranno predisposti orti comuni.

Il Social Housing è pensato per quei nuclei, pensionati, single, divorziati, che non hanno una casa di proprietà e non possono pagare affitti a prezzi di mercato. Redditi medio-bassi, ma non bassissimi.



I PRIMI AVVISI

Il primo avviso, scaduto a febbraio per l’assegnazione degli alloggi è stato un buco nell’acqua. Per i 25 alloggi sono arrivate 31 richieste, ma nessuna è risultata idonea ai requisiti richiesti. Infatti 26 sono stati esclusi per reddito insufficiente; uno escluso in quanto disoccupato; tre esclusi per non aver dichiarato il reddito, un escluso per componenti nucleo familiare superiore a 4 unità.

L’amministrazione comunale visti i risultati ha pensato di fare un nuovo avviso cambiando però alcuni parametri.

Nel nuovo avviso, infatti, sono stati modificati ii parametri reddituali richiesti, in diminuzione, da € 15.409,49 a € 4.000,00 e non superiore a € 30.757,46 per partecipare alla selezione. E’ però previsto di dare la precedenza nell’assegnazione degli alloggi in ordine di graduatoria ad eventuali richiedenti aventi un reddito compreso tra € 15.409,49 ed € 30.757,46 (requisito reddituale previsto per la tipologia di alloggi social housing) e successivamente agli altri richiedenti in ordine di graduatoria.

Un po’ meglio è andato il secondo avviso, per il quale sono arrivate 39 istanze. Di queste ne sono state ammesse 16 dalle commissioni dello Iacp e poi dal Comune di Marsala. Gli alloggi non sono stati ancora ufficialmente assegnati. Ma mancano all’appello ancora nove alloggi.



IL NUOVO AVVISO

Mancano all’appello ancora nove alloggi del Social Housing da assegnare (almeno provvisoriamente) . Così il Comune di Marsala ha pubblicato nei giorni scorsi il nuovo avviso. I requisiti reddituali restano gli stessi.

Gli alloggi sono diversi e hanno ovviamente un costo diverso.

In particolare nel Social Housing ci sono 15 alloggi idonei per due persone , i prezzi variano in base ai metri quadrati, sono alloggi che vanno dai 38 ai 54 metri quadrati, e quindi, da 108 a 152 euro al mese.

Altri cinque alloggi sono idonei per tre persone. Vanno dai 55 ai 62 mq, da 156 a 175 euro al mese.

Altri quattro alloggi sono idonei per una persona. Sono piccole case, dai 28 mq ai 32, il prezzo va dai 78 ai 90 euro al mese, ovviamente in base alla grandezza. Poi c’è un alloggio idoneo per 4 persone. E’ grande 69 mq e costa 193 euro al mese. Gli alloggi vengono assegnati con contratto di locazione che avrà durata di tre anni più due, e potrà essere rinnovato.

Per candidarsi c’è tempo fino al 2 gennaio, come si legge nell’avviso.