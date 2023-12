Mazara, scoppia il caso della nuova dirigente e del "concorsino" ad hoc

31/12/2023 16:10:00

E' polemica a Mazara del Vallo per il conferimento di un incarico a tempo determinato di “Dirigente Amministrativo/Contabile” alla dottoressa Giovanna Lombardo, attuale Capo di Gabinetto del sindaco Salvatore Quinci.

L’incarico è stato conferito dal sindaco per tre anni, con decorrenza 01 gennaio 2024, "ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche".



"Nell’ambito del nuovo funzionigramma dell’Ente il neo dirigente sarà assegnato al 1° settore “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI. TURISMO ED EVENTI”" si legge nella nota del Comune.

Ma l'affidamento dell'incarico alla dottoressa Lombardo era stato già previsto dal consigliere Giorgio Randazzo. Per il consigliere di opposizione il nuovo incarico sarebbe stato affidato "per creare ad hoc un nuovo posto di dirigente". Randazzo alcuni giorni fa, prima della scadenza del "concorsino", aveva presentato un esposto al commissariato, prevedendo chi sarebbe stato il vincitore della procedura. Per Randazzo, inoltre, Lombardo non avrebbe avuto i requisiti previsti nel bando.

Ecco il video di Randazzo.