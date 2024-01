A Trapani al via il progetto dell'Oipa "Riempi una ciotola"

02/01/2024 22:00:00

A Trapani parte il progetto dell'OIPA "Riempi una ciotola!". I volontari dell'Associazione OIPA - Delegazione di Trapani, a seguito del benestare dei responsabili dei diversi punti vendita della città, stanno piazzando dei "carrelli solidali" nei vari supermercati e negozi di animali.

Il ricavato sarà destinato ai cani e gatti randagi presenti in città, che vengono accuditi dai volontari e dai cittadini. Inoltre, l'associazione aiuterà le famiglie trapanesi che posseggono un animale e che al momento hanno delle difficoltà economiche.

Di seguito troverete i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa:

Best Pet&House Via Vincenzo Baviera Lotto 47 - Tp;

Paghi Poco Via Libica Km 2.200 - Tp;

Paghi Poco Via Tripoli n° 22 - Tp;

Paghi Poco Via Francesco De Stefano n° 52 - Tp;

Conad Superstore Via Libica s.n.. - Tp;

Conad Superstore Viale Regione Siciliana n° 27 - Tp;

Conad Superstore Lungomare Dante Alighieri s.n.c. - Tp;

Conad Superstore Via Madonna di Fatima n° 120 - Erice;

Conad Superstore Via Orti n° 154 - Tp;

ARD Discount Via Francesco De Stefano n° 5 - Tp;

ARD Discount Via Benedetto Valenza n° 23 - Tp;

Il Mio Migliore Amico Trapani Via G. Cesarò n° 103 - Erice;

Dog Wash Via G. Marconi n° 101 – Tp;

Il mondo degli animali Pet Store Via Archi n° 23 – Tp.

"Abbiamo patrocinato con grande piacere questa lodevole iniziativa denominata "Riempi una ciotola" che l'OIPA di Trapani ha promosso in queste giornate di festa - dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore al Randagismo e Protezione Animale - Andrea Vassallo -. Iniziativa che dimostra da un lato la grande sensibilità verso il mondo animale, rappresentato in particolare da cani e gatti, che vive libero sul territorio comunale, dall'altro un nobile sentimento di solidarietà e vicinanza verso quelle persone che sulla strada li accudiscono quotidianamente con amore o che vivono in casa con un cane o un gatto senza possedere grandi risorse economiche per farlo. Ringraziamo, inoltre, tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all'idea dell’OIPA con l'intima speranza di accompagnare e sostenere anche in futuro analoghe attività di sensibilizzazione ed attenzione verso i cani ed i gatti liberi del nostro territorio”.