Marsala, Riccardo Patti e Gloria Pizzo eletti segretario e vice dei Giovani Democratici

02/01/2024 14:00:00

A Marsala lo scorso 30 dicembre, nella sede del circolo PD di Marsala, si è svolto il primo congresso dei Giovani Democratici. Sono stati eletti come segretario di circolo Riccardo Patti e come suo vice Gloria Pizzo.

"Il presente che viviamo è quello del cambiamento climatico, del lavoro precario e sfruttato, delle

discriminazioni razziali, omofobe, di genere - si legge in una nota del circolo -. Un presente in cui pochi hanno sempre di più, e gli

altri restano indietro. Noi non ci stiamo! Per il nostro futuro, vogliamo un mondo migliore: una società che rispetti il nostro pianeta, nella quale il lavoro sia sinonimo di dignità per tutti. Una società in cui ognuno possa essere sé stesso, e che non abbandoni chi è in difficoltà".

Al congresso dei Giovani Democratici hanno partecipato l’Eurodeputato On. Pietro Bartolo, il Deputato Regionale On. Dario Safina,

la Presidente dell’Unione Provinciale PD Valentina Villabuona, il Segretario Provinciale Domenico Venuti.

“La politica deve tornare ad essere lo strumento partecipativo capace di creare un’Italia che dia maggiori opportunità ai giovani di oggi – afferma il neo segretario Riccardo Patti. – Noi giovani dobbiamo capire che il domani ci appartiene: noi giovani siamo il futuro. Se oggi non lottiamo per i nostri diritti non avremo un domani sereno. Se oggi ci adeguiamo in modo piatto alle scellerate

decisioni di altri, saremo solo noi a pagarne le conseguenze”.