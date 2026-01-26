Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
26/01/2026 20:14:00

Snobbato dalla politica, il Comitato Trapani Erice apre il confronto diretto ai cittadini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/snobbato-dalla-politica-il-comitato-trapani-erice-apre-il-confronto-diretto-ai-cittadini-450.jpg

Apre al confronto diretto con i cittadini il Comitato Trapani Erice una città, dopo settimane di tentativi di dialogo rimasti in larga parte senza risposta da parte della politica locale.

Un’iniziativa che nasce, spiegano dal Comitato, non per polemica ma per necessità, davanti a un territorio che continua a scivolare tra degrado urbano, servizi carenti e uno sport ridotto a dimensione marginale.

Il Comitato, realtà civica apartitica, riferisce di aver cercato il confronto diretto con i gruppi consiliari, scontrandosi però con un atteggiamento definito di chiusura e disinteresse. Appuntamenti fissati e poi disertati senza preavviso, richieste rimaste senza risposta, un comportamento che viene letto come mancanza di rispetto non verso il Comitato, ma verso i cittadini che chiede di rappresentare.

Non tutti, però, hanno scelto l’assenza. Il Comitato ringrazia pubblicamente i gruppi che hanno risposto “presente” al confronto:

Amo Trapani, con il capogruppo Giuseppe Guaiana, il vice Santo Vassallo e il consigliere Silvestro Mangano;

Fratelli d’Italia, con Nicolò Lamia (capogruppo), Maurizio Miceli (vice), Gaspare Gianformaggio e Grazia Spada;

Trapani Tua, con Giovanni Carpinteri (capogruppo), Salvatore Braschi (vice) e Alberto Mazzeo, presidente del Consiglio comunale.

La lista delle assenze, però, pesa politicamente. Non hanno partecipato i gruppi di opposizione di Trapani 2028 – con Salvatore Daidone, Salvatore Fileccia e Sonia Tumbarello – né diversi gruppi di maggioranza: il Gruppo Misto (Giusy Ilenia Poma, Marzia Patti, Giulia Passalacqua e Francesco Briale), Trapani al Centro (Giuseppe Peralta, Daniela Barbara, Claudia La Barbera) e Rigenerazioni – Europa Verde (Giovanni Parisi, Baldassare Cammareri, Angela Grignano e Andrea Genco).

Un’assenza che il Comitato definisce grave, perché riguarda temi concreti e quotidiani. «Come si può amministrare una città – è la domanda posta – se si evita il confronto con chi la vive ogni giorno».

Da qui la decisione di aprire le porte direttamente ai cittadini. Per tutto il mese di marzo il Comitato organizzerà incontri pubblici ogni sabato, dalle 18:30 alle 20:00, nelle giornate del 7, 14, 21 e 28 marzo. Un percorso pensato per spiegare obiettivi, ascoltare proposte e costruire un’idea di città alternativa a quella che, secondo il Comitato, oggi appare bloccata da logiche di palazzo.

«La politica è servizio, non privilegio. Noi non ci fermiamo», è la linea ribadita dalla Segreteria del Comitato.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...