I fatti del 3 Gennaio: il deputato pistolero, Mattarella e la concorrenza, ucciso il numero due di Hamas

03/01/2024 07:30:00

E' il 3 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola.

• Il deputato di Fdi Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni colpose per il proiettile sparato dalla sua pistola che ha ferito il genero di un uomo della scorta di Andrea Delmastro la notte di capodanno. Alla fine si è sottoposto al guanto di paraffina ma non ha voluto consegnare i suoi abiti. S’è trincerato dietro l’immunità parlamentare. Meloni vuole cacciarlo dal partito

• Mattarella ha promulgato il ddl Concorrenza solo perché era un obiettivo del Pnrr da conseguire entro il 2023, ma non è d’accordo con le proroghe agli ambulanti. Le considera sproporzionate e eccessive (12 anni) e contrarie al diritto europeo. Contro il Colle si scaglia la Lega

• Un raid aereo in un quartiere residenziale di Beirut ha ucciso il numero due di Hamas, Saleh al-Arouri. Il Libano accusa Israele ma Tel Aviv non rivendica l’attacco





• È morto Zvi Zamir, il direttore del Mossad che si occupò della guerra dello Yom Kippur e del Settembre Nero

• La presidente di Harvard Claudine Gay, che si rifiutò di condannare le manifestazioni antisemite nella sua università, si è dimessa. Dice di aver subito minacce

• Continua l’offensiva russa in ucraina. Mosca ha lasciato più di cento missili. Uccisi almeno cinque civile e feriti più di cento

• Oggi davanti al giudice gli interrogatori di alcuni degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di appalti Anas pilotati. Verranno ascoltati anche Tommaso Verdini e Fabio Pileri

• Bufera sul giudice contabile Marcello Degni che accusa la sinistra di non aver fatto ostruzionismo sulla manovra: «Potevamo farli sbavare di rabbia»

• Tesla mantiene la leadership sulle auto elettriche. Ha venduto 1,808 milioni di vetture. Meno di quanto sperato da Musk ma più di quanto prevedevano le stime

• Arrivano gli incentivi per le auto elettriche e ibride. Chi ha un reddito basso e rottama un Euro 2 può avere uno sconto fino a 13.750 euro

• A Siena il comune cerca un ingegnere di sesso maschile. Non lo fa per discriminazione bensì nel rispetto delle pari opportunità. Su 121 ingegneri solo 40 sono uomini

• Al funerale di Paolo Graldi la chiesa era piena. C’erano tutti: da Gianni Letta ai suoi autisti affezionati

• Si aggrava il bilancio del terremoto in Giappone. I morti sono 64. A Suzu, circa il 90 per cento delle case è stato completamente o parzialmente distrutto

• Sfiorata una nuova tragedia in Giappone. In un aeroporto di Tokyo un aereo in fase di atterraggio è entrato in collisione contro un velivolo della guardia costiera. I 400 passeggeri a bordo sono stati messi in salvo prima che l’aereo esplodesse. Morti i cinque militari della guardia costiera

• Non lontano da Pordenone un’ambulanza s’è scontrata contro un Tir. Morto il camionista, l’autista del mezzo di soccorso e la paziente di 80 anni

• Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie a padellate in testa. Poi ha portato il cadavere in ospedale fingendo che fosse caduta dalle scale. È il primo femminicidio del 2024

• Solo a capodanno in Italia sono morti cinquemila animali a causa dei botti

• A Hong Kong il magnate pro-democrazia Jimmy Lai si è dichiarato «non colpevole» durante il processo per attentato alla sicurezza nazionale





• Nelle ultime ore l’Iran ha giustiziato nove persone per traffico di droga

• A uccidere Concetta Russo sarebbe stato il nipote, Gaetano Santaniello. L’uomo avrebbe comprato una pistola rubata proprio per festeggiare ad Afragola (Napoli) il nuovo anno ma pensava fosse scarica. Quando ha sparato invece ha ucciso la zia

• Gino Cecchettin, papà di Giulia, si affida a un’agenzia letteraria. Si pensa voglia scrivere un libro o una fiction

• L’ereditiera tedesca Christina Block avrebbe fatto rapire i figli che stavano con il papà in Danimarca. Lei, in Germania, ne ha la custodia legale, e lui ce l’ha in Danimarca.

• Sono morti la giornalista Simonetta Robiony e Françoise Bornet, la protagonista del «bacio» rubato di Doisneau

• Il Milan batte il Cagliari 4 a 1 e conquista un posto ai quarti di Coppa Italia

• Dopo un anno di assenza dal tennis, Rafa Nadal ritorna e batte Thiem per 7-5; 6-1 in 89 minuti di gioco

Titoli

Corriere della Sera: Festa e spari, indagato Pozzolo

la Repubblica: I paletti di Mattarella

La Stampa: «Ferito da Pozzolo, potrei denunciarlo»

Il Sole 24 Ore: Borse, il caso Apple frena il rally

Avvenire: «Diritti dei disabili: / i fondi non bastano»

Il Messaggero: Auto ecologiche, arriva il bonus

Il Giornale: La sinistra spara a casaccio

Qn: Affidiamoci alla scienza

Il Fatto: «Il detenuto Verdini insegnava / come nascondere le mazzette»

Libero: Ecco tutta la verità / sul pistola del veglione

La Verità: Nuovo slogan dei democratici / «Le elezioni sono pericolose»

Il Mattino: Ambulanti, i rilievi del Colle

il Quotidiano del Sud: La riforma del bilancio dello Stato

il manifesto: Sindrome / milanese

Domani: Indagato Pozzolo, il pistolero di FdI Meloni e Salvini costretti alla tregua