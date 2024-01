Trapani, dal 4 al 6 gennaio la IX edizione del Presepe Vivente Medievale

04/01/2024 09:31:00

Ritorna a Trapani il primo e unico Presepe Vivente Medievale che rievoca storicamente il primo presepe realizzato

nel 1223 da San Francesco a Greccio. Quest'anno è l'800mo anniversario di questo particolar momento che è diventato una grande forma devozionale mondiale.

Giunta alla IX edizione, l'Associazione "Trapani: tradumari&venti", guidata dal M.° Claudio Maltese, col patrocinio gratuito del Comune di Trapani realizzerà il Presepe Vivente medievale all'intero dei giardini della Villa Pepoli, accanto al Santuario della Madonna di Trapani. Questo luogo è l'unico sito medievale della città nuova, anticamente ubicato "fuori le mura" di Trapani. Dal 4 al 6 Gennaio 2024 si rievocherà l'antico villaggio di Greccio con i suoi mercanti, artigiani e varie attività. Si riproporranno i suoni, gli odori e i sapori antichi del medioevo.

Naturalmente non può mancare la magia della natività, in cui si rivivrà proprio quella notte del 1223 quando San Francesco pone il Bambino Gesù nella mangiatoia, rivivendo così l'emozione di 2000 anni fa. In quella notte non vi era altro che l'altare, dove si è celebrato la messa, l'asinello e la mangiatoia. Così sarà questo presepe di Trapani. A coronare la solennità dell'anno giubilare presepiale, il Bambinello Gesù del Presepe Vivente Medievale sarà l'antica statua venerata a Palermo dalla Confraternita del Venerdì Santo ai Fornai, che saranno presenti una rappresentanza alla cerimonia inaugurale.

Il programma prevede l'apertura del Villaggio Presepiale dal 4 al 6 Gennaio dalle ore 17 alle ore 21, e anche dalle ore 10,30 alle ore 13 il Sabato 6 Gennaio. Ogni giorno un evento alle ore 19,15: Giovedì 4 il racconto celebrativo degli 800 anni dal primo presepe di S. Francesco, intercalato da antichi brani natalizi. Venerdì 5 lo spettacolo del fuoco con Ida Bruno. Sabato 6 il concerto di antiche musiche natalizie siciliane con il gruppo "I Tammorra".

Giovedì 4 l'apertura inaugurale con i Tamburini trapanesi "Trinacria" e lo zampognano. Alle ore 17 dal Santuario della Madonna di Trapani uscirà il corteo presepiale con il Bambino Gesù. Sabato 6 alle ore 17 il corteo presepiale dei Re Magi dal Santuario della Madonna, preceduti dai tamburini "Trinacria", dallo Zampognaro e a seguire la consegna dei doni a Gesù Bambino.

L'ingresso è libero.